Gadgets: Honor revelará su nuevo buque insignia el próximo 23 de noviembre

El fabricante de dispositivos electrónicos chino Honor Technologies ha anunciado que el próximo 23 de noviembre presentará un nuevo teléfono inteligente insignia, concretamente su segunda serie de teléfonos de alta gama para 2022.

El teléfono, que aún no tiene nombre, se anunciará en China a las 14.30 horas (21.30 horas hora de España peninsular), según ha informado la propia compañía, quien desvelará las características de este nuevo dispositivo insignia hasta ahora han sido un secreto.

En el anuncio de la presentación del dispositivo, en el que aparentemente se ve una canica que encierra un ave dentro y que se asemeja a las cámaras de estos teléfonos, Honor avisa de este nuevo lanzamiento: "Estad atentos para una gran sorpresa", como ha alertado en la red social Twitter.

Stay tuned for a big surprise, the new flagship is coming your way on November 23. pic.twitter.com/thYanFqhZD

Asimismo, desde el medio GSM Arena han compartido que podría tratarse del Magic 5 (ya que sucedería al Honor Magic 4, actual buque insignia de la marca) y que podría funcionar con el próximo procesador Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta de Qualcomm, que se presentará a mediados de este mes.

Además, el dispositivo contaría con una pantalla curva de alta frecuencia de actualización de 6,8 pulgadas con atenuación PWM para reducir la tensión en los ojos, según este mismo medio.

