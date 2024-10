Un fotógrafo desvela el truco para fotografiar la Luna con tu móvil

Hace unos días, en este mes de octubre, como suele ser habitual, cada año hemos disfrutado de la Luna llena, superluna o también llamada Luna del cazador y de sus espectaculares imágenes que han distribuido a través de las distintas redes sociales y los medios de comunicación.

Un espectáculo astronómico del que nadie quiere perder ocasión de fotografiar para tener un recuerdo y, dado en la sociedad en la que vivimos en la que nada escapa a nuestro móvil ni a las redes sociales, poder compartirlo y difundirlo en Internet para dejar constancia de que fuimos testigos de tal acontecimiento.

Sin embargo, a la euforia de la expectación ante tal fenómeno se une la decepción al descubrir que las fotografías que hemos hecho de la Luna son un auténtico desastre porque ni se ven con claridad; ni se sabe qué es aquello que vemos en la pantalla de nuestro teléfono porque si acaso es un punto en la oscuridad; ni reflejan la realidad de lo que nosotros percibimos con nuestros ojos... y un largo etcétera.

Tanto el Sol como la Luna son lo más difícil a la de fotografías con nuestros dispositivos porque no siempre salen bien, y aunque ponemos todo nuestro empeño en conseguirlo, lo cierto es que no damos con la tecla. O no os pasa, por ejemplo, que ¿cuándo fotografiáis el Sol os aparece una brillante línea que ocupa gran parte de la foto?

Para que esto no te vuelva a ocurrir, hemos encontrado un sencillo truco que un fotógrafo no ha dudado en compartir a través de Instagram para que, a partir de ahora, capturemos la mejor cara de la Luna y disfrutemos con nuestras fotografías.

La Luna llena de octubre o Luna del cazador

La Luna llena es aquella fase lunar que tiene lugar cundo la Tierra se encuentra situada entre el Sol y La Luna y cuando el hemisferio visible de la Luna alcanza su mayor iluminación porque refleja la luz del Sol a la Tierra y podemos observarla en su totalidad y completamente circular.

El momento en el que se produce este fenómeno astronómico es durante la puesta del Sol, pudiendo observar este satélite en su máximo esplendor durante toda la noche.

En este caso, en el mes de octubre, la Luna llena recibe el nombre de Luna del cazador, según el nombre otorgado por las tribus indias. Según cuentan, basándose en una tradición ancestral de estas tribus de Estados Unidos, cuando estas comunidades se preparaban para la llegada del invierno, se orientaban de las estaciones a través de las lunas llenas y conocer así cuál era la época perfecta, en este caso, para cazar, de ahí su nombre, al ser la mejor época para capturar a los animales.

De esta manera, aprovechaban la luz de la Luna para avistar más fácilmente a sus presas y cazarlos para poder tener provisiones y afrontar los duros meses de invierno.

El truco de un fotógrafo para que la foto de la luna con nuestro móvil salga bien

Es Marcos Castaño, fotógrafo y director de cine que a través de su cuenta en Instagram @shotbymarcos enseña a sus seguidores trucos para hacer increíbles fotos con los móviles sin necesidad de utilizar cámaras fotográficas ni ser profesionales en la materia.

Como explica Castaño en su vídeo de la red social, lo primero que tenemos que hacer para hacer una buena fotografía de la Luna es usar el modo vídeo cuando abrimos la aplicación 'Cámara' de nuestro móvil.

Una vez seleccionada esa opción desde deslizar hacia arriba y busca el apartado de exposición y bajarlo a 2.0.

Con estos dos primeros pasos, ahora lo que tenemos que hacer es llevar al zoom hasta el máximo que nos permite el móvil y empezar a grabar el vídeo.

Cuando ya estamos grabando, deslizamos la pantalla hacia abajo para bajar la posición y hacemos una captura del vídeo.

De este modo conseguiremos una fotografía de la Luna como nunca antes habíamos imaginado poder conseguir con nuestro móvil.

Pero este no es el único consejo que nos ofrece este fotógrafo porque también nos enseña a realzar fotografías en los que sacar el máximo partido al lugar en el que nos encontramos o el momento que estamos viviendo y conseguir una foto como si fuéramos grandes profesionales.

calendario lunar

Si te perdiste la Luna llena de octubre o Luna del cazador y quieres probar este truco y presumir de las fotos de la Luna que eres capaz de hacer, echa un vistazo al calendario lunar y apunta las fechas en las que la Luna estará en su máximo esplendor.

No obstante, te adelantamos las fechas de los mese de noviembre y diciembre de este año para que no pierdas la oportunidad de retratar a la Luna y conseguir, por fin, una buena foto.

Noviembre de 2024

Luna nueva: 1 de noviembre

Cuarto creciente: 9 de noviembre

Luna llena: 15 de noviembre

Cuarto menguante: 23 de noviembre

En este mes, desde el 6 al 30 de noviembre, como cada año, tendremos las Leónidas, la lluvia de meteoros que alcanzará su máxima actividad el día 17.

Diciembre de 2024

Luna nueva: 1 de diciembre

Cuarto creciente: 8 de diciembre

Luna llena: 15 de diciembre

Cuarto menguante: 22 de diciembre

Luna nueva: 30 de diciembre

En diciembre tenemos la suerte de contar con dos lluvias de estrellas: las Gemínidas del 4 al 17 diciembre, siendo el día 14 el de mayor actividad. Y las Úrsidas, desde el 17 al 26 de diciembre, con el día 22 (día del Sorteo de la Lotería de Navidad), en máxima plenitud.