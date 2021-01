Facebook introduce un 'feed' en las Páginas para descubrir conversaciones y tendencias

MADRID, 7 (Portaltic/EP)

La nueva experiencia de las Páginas de Facebook se ha diseñado con las figura públicas y los creadores de contenido en mente, para facilitar la gestión de los grupos y el alcance a la comunidad de usuarios, a través de un diseño más intuitivo y la introducción de un 'feed' dedicado.

Facebook ha introducido un diseño más intuitivo en sus Páginas, que hace más sencillo el acceso a la biografía, las publicaciones y otra información importante. Cuentan también con un 'feed' dedicado, lo que permitirá descubrir conversaciones y tendencias, así como usuarios y seguidores, con los que interactuar.

La compañía tecnológica señala en su blog oficial que en el caso de figuras públicas y creadores, para que puedan alcanzar mayores audiencias, los comentarios de estas personas aparecerán en la parte superior. Los usuarios también podrán seguir las Páginas directamente desde las publicaciones de comentarios y recomendaciones.

Los cambios introducidos en las Páginas incluyen un nuevo formato de preguntas y respuestas, y un enfoque basado en los seguidores y no en los 'Me Gusta'. También se han mejorado las herramientas de gestión y la capacidad para detectar actividades que no están permitidas como los discursos de incitación al odio, el contenido violento, sexual o spam y la suplantación de identidad.