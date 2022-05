Esta es la nueva estafa de la que alertan las autoridades: pueden suplantar tu identidad

Existe un tipo que mantiene en alerta a las autoridades. Es el timo de la doble llamada, un método por el que los cibercriminales tratan de obtener tus datos personales realizándote dos llamadas diferentes, cada uno de ellas simulando ser una entidad o persona diferente. Es un engaño muy complejo y eso puede provocar que más gente pueda "caer" en este tipo.

Lo primero que hacen es hacerse pasar por tu compañía telefónica para darte malas noticias y luego te dan una solución que es falsa. Este tipo de fraude es de un tipo que se conoce como 'vishing' y funcionan por técnicas de suplantación de identidad, según cuenta el portal Xataka. El criminal te dirá por teléfono que son una empresa, persona u organización. Poco tiempo después, te volverán a llamar haciendo referencia a la llamada anterior. Así, es más probable que creas que es cierto.









En el primer contacto telefónico, te engañarán diciéndote que van a subir de manera inminente el contrato y dirán que subirán el precio de tu factura del móvil de forma casi inmediata. Después, como se mencionaba anteriormente, vendrá esa segunda llamada. Se harán pasar por otra compañía para darte una buena oferta. Con la primera llamada, te asustan. Y con la segunda, te dan una solución. Su objetivo es que digas que sí a ese cambio de operadora y roben tus datos en un proceso de contratación falso. Lo cierto es que cualquier compañía puede cambiar unilateralmente su política de precios pero debe dar un preaviso de 30 días y, si el cliente no está de acuerdo con la subida, puede cambiar de tarifa o compañía sin ninguna penalización aún cuando tenga permanencia.

Hace pocos meses, investigadores de la Policía Nacional detectaron una nueva modalidad d estafa. En esta ocasión se producía a través de Whatsapp. Los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles de manera urgente dinero, con el fin de hacer frente a un problema inmediato. Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas.





Ante la situación, las víctimas acceden a realizar las transferencias. y esos delincuentes desaparecen. Otro ejemplo de las muchas estafas que se producen con las nuevas tecnologías.

¿Cómo no caer en este engaño?

Volviendo a ese timo de la 'doble llamada', lo primero que debes percibir es que esas dos llamadas te van a llegar en el mismo día o de manera muy rápida, lo que debería hacerte sospechar. Además, debes saber que los ascensos en las tarifa no se comunican por teléfono. Se hace a través de la factura mensual y los incrementos de tarifa no son tan elevados, suelen ser de entre 1 a 5 euros, no de 15 a 20.

Otro consejo es que, si dice llamarte un empleado de una compañía telefónica, se identifique. Así que, sospecha de cualquier llamada en la que la empresa no se identique desde el minuto uno. Y, por último, nunca tomes decisiones en una misma llamada en la que te hagan una oferta. Si te insisten, ni lo dudes. Es un timo.

Sin embargo, si has "caído"... acude a la Policía y denuncia lo que te ha ocurrido para que el error no se magnifique y que no le suceda a más personas.