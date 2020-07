¿Desde cuándo son Manolo Lama y Paco González las voces del FIFA en España?

La saga de videojuegos FIFA, de la desarrolladora EA Sports, comenzó su andadura en el mundo gamer en 1996, hace ya 24 años, con el juego FIFA International Soccer. Un año después cambiaron el formato del nombre al que se conoce actualmente, y nació FIFA 97. En estas dos primeras ediciones, los comentarios eran solo en inglés, pero para el FIFA 98 llegaron los comentario de Paco González, las narraciones de Manolo Lama, y Antonio Ruiz acompañándoles.

Desde ese momento, 1998, los periodista el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, se han mantenido como voces oficiales del videojuego en España. Son ya 22 años desde que Manolo Lama y Paco González narran esta histórica saga de juegos de fútbol.

Este año ya han sido confirmados para estar presentes en la nueva edición de FIFA 21. Uno de los juegos más ambiciosos de la saga y que traerá grandes novedades, sobre todo en el Modo Carrera.

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star!



The #FIFA21 Champions edition cover ��⬇️



The #FIFA21 Champions edition cover ��⬇️