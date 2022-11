Cómo recuperar mensajes borrados en tu iPhone: desde cuándo puedes hacerlo y qué necesitas

La 'manzanita' de Apple está más que integrada en nuestras vidas. Todo el mundo se ha sorprendido por los cambios de apariencia que ha traído la última actualización del sistema, así como con el nuevo iPhone 14. Pero hay una característica que es especialmente clave para el mantenimiento de tu móvil. Tiene que ver con los mensajes de texto que, aunque parecen estar en desuso por la proliferación de aplicaciones de mensajería instantánea, siguen siendo importantes.

La plataforma de mensajería de Apple es una de las grandes desconocidas por una gran parte de los usuarios. iMessage es una de las mejores aplicaciones para enviar mensajes en desde el iPhone, con muchas ventajas sobre otras como WhatsApp o Telegram. Además, está diseñado para mantener protegida toda nuestra información, con encriptación punto a punto, es decir, la compañía de Cupertino no puede desencriptar el contenido de tus conversaciones cuando viajan de un dispositivo a otro.

La aplicación había quedado algo en desuso, pero ha sido recuperada por las claves de seguridad que utilizamos para proteger nuestras cuentas en determinadas redes sociales, así como en el banco o en aplicaciones de compra. Los mensajes enviados y recibidos en iMessage pueden ser eliminados de una forma sencilla, tanto si el mensaje ha sido leído como si no. Eso sí, una vez lo borres no podrás volver a recuperarlo. Al menos era así hasta la última actualización de iPhone.

Cómo recuperarlos

La mayoría de nosotros tenemos toneladas de mensajes de texto en nuestros iPhones solo del año pasado. No siempre hay una razón para mantenerlos y, a menudo, simplemente no pensamos en eliminarlos. Pero si se eliminaran, sin duda entraríamos en pánico. Desafortunadamente, ocurren eliminaciones accidentales. Ahora, con iOS16, puedes recuperar cualquier mensaje que se eliminó hace menos de 30 días. Eso sí, si lo borraste hace más tiempo será casi imposible de recuperar. No es completamente imposible porque hay posibilidades restaurando el teléfono, pero son muy engorrosas.

Para recuperarlos, debes abrir la aplicación Mensajes. Tocarás el botón "Editar" en la esquina superior izquierda y necesitas buscar "Mostrar eliminados recientemente". Ojo porque podría estar en la sección "Filtro" en la parte superior izquierda si lo tiene activado. Verás una fecha de caducidad junto a cada mensaje, que revela cuándo se eliminará el texto para siempre. Para restaurar un mensaje, selecciónelo y luego toque "Recuperar" en la parte inferior derecha.

Con la aplicación Mensajes hay más trucos que deberías de conocer. iMessage tiene muchas ventajas, pero una ventaja poco conocida es la selección de códigos de efectos secretos. Todo lo que necesita hacer es abrir un chat y luego escribir "Pew Pew". De esa manera la pantalla se llenará de láseres, tanto para usted como para el destinatario. Enviar el mensaje "Felicidades" hace que llueva confeti. Apple no deja de sorprendernos con las actualizaciones para iPhone, haciendo más completo el terminal.