Cómo activar el teclado oculto de tu iPhone con el que escribirás más rápido

Aunque uses tu iPhone todos los días, es posible que no te des cuenta de todo lo que puedes hacer con él. Hay una larga lista de cosas que desconoces o, sencillamente, se te ha olvidado que podías hacerlas. Tu terminal de Apple tiene algunos trucos bajo la manga que probablemente no conozcas. Uno de ellos tiene que ver con el teclado y es que la compañía estableció en una de sus últimas actualizaciones uno que te permitirá escribir más rápido de lo que lo haces, aunque de primeras te parezca extraño.

El teclado en pantalla de nuestro iPhone es fundamental para que podamos usar el dispositivo. Es bastante raro que este elemento presente algún fallo en su funcionamiento. Existe uno para cada tipo de usuario. Si eres de los que le dan más importancia a lo visual, podrás descargar e instalar un teclado con temas y diseños visuales. Mientras que, por otro lado, si quieres mejorar la eficiencia de tu escritura, podrás optar por teclados con funciones de deslizamiento y otras características.

El truco para tu iPhone que protege el móvil ante cualquier ataque: no podrán robar dinero ni fotos El modo de bloqueo ayuda a proteger los dispositivos contra ataques cibernéticos extremadamente raros y altamente sofisticados Redacción DigitalMadrid 28 oct 2022 - 17:04

Para descubrirte uno que puede cambiarte la vida primero debes conocer a August Dvorak. En 1936 este psicólogo educativo diseñó un teclado que pretende ser una alternativa al diseño del teclado QWERTY al que muchos de nosotros estamos acostumbrados. La opción del teclado Dvorak, que se introdujo en el iPhone de forma nativa por primera vez con la última actualización de iOS 16, puede llevar un tiempo acostumbrarse, pero podría valer la pena intentarlo después de un poco de práctica.

El teclado Dvorak



Es posible que este diseño no sea del gusto de todos, ya que está diseñado para usarse con los diez dedos. La idea aquí es compartir el toque entre sus dígitos, lo que puede parecer un concepto extraño para los usuarios de teléfonos modernos que generalmente dependen principalmente de sus dos pulgares. Sin embargo, se dice que aquellos que persisten son recompensados con mayor comodidad y velocidad a largo plazo.

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, quien aprendió a usar el teclado Dvorak en 1993, explica en Ars Techinca cómo se familiarizó con este tipo de teclado. "Estaba en un vuelo a Tokio y encontré a Mavis Beacon enseñando a escribir en modo Dvorak. Pasé cinco horas aprendiendo y nunca miré de nuevo un teclado QWERTY. Eso fue todo lo que necesité", concreta. Estaba particularmente interesado en "la sensación de usar menos energía con los dedos" que experimentaba cuando usaba esta alternativa.





Cualquier usuario de iPhone que desee probar esto primero debe asegurarse de haber actualizado a iOS 16 o posterior antes de abrir Configuración y luego General. Desde allí, deben tocar Teclado, luego Teclados, antes de seleccionar su idioma y elegir 'Dvorak' de la lista de opciones disponibles.

Con este teclado, las teclas más utilizadas están en la fila central del teclado, con las vocales a la izquierda y las consonantes a la derecha. En esta disposición del teclado, el 70% de las teclas presionadas se encuentran en esa fila, mientras que el 22% está en la fila superior y el 8% en la inferior. El problema de cambiar a este tipo de teclados es el hecho de que hay que acostumbrarse a la nueva disposición, algo que puede llevar semanas e incluso meses.