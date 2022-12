¿Cómo sé quién me ha bloqueado en Instagram? El truco que necesitas para saberlo

Las redes sociales nos acompañan en nuestro día a día. Hay personas que eligen Instagram para ver fotos y vídeos de amigos e influencer, otros optan por los vídeos de TikTok, que te enganchan haciéndote perder la noción del tiempo. Están los que prefieren Twitter para leer opinión, además de información, y otros recurren al clásico Facebook, que además nos recuerda los cumpleaños de nuestros amigos. Sin embargo, una de las imprescindibles es Instagram porque nadie puede pasar un solo día sin visitarla al menos una vez.

Con esta aplicación puedes enterarte de todo lo que sucede en tu círculo solo con acceder y navegar entre cientos de contenidos distintos que te distraerán un buen rato. La red social cuenta con varios tipos de contenido. Están las tradicionales publicaciones en formato imagen o vídeo, los vídeos verticales cortos conocidos como 'Reel', que imitan al formato de Tik Tok y las historias. Son un auténtico vicio, ya que nadie puede evitar ir pasando una tras otra.

Sin embargo, algo que se vuelve incómodo es cuando alguien te ha bloqueado y no puedes ver su contenido. En realidad no hay ninguna aplicación o servicio para saberlo, pero existe una serie de indicios que puedes detectar para averiguar quién lo ha hecho. Antes que nada, ten en cuenta que esa persona pudo haber borrado su cuenta de esa red social para siempre o la tiene desactivada temporalmente si de repente dejas de ver sus publicaciones en tu feed.

Cuatro claves



Lo primero que debes revisar es tu lista de seguidores. Cuando alguien te bloquea, al mismo tiempo te deja de seguir, por lo que sabrás con más certeza si te ha cortado el acceso a su perfil y sus contenidos. Al fin y al cabo es el primer gesto a la hora de comprobar qué está pasando con esa persona que era de tu entorno y hace tiempo que no sabes de ella. Es habitual entrar en tu perfil y ver como ha variado el número de seguidores que tenías.

Lo siguiente pasa por buscar al usuario en cuestión en la barra de búsqueda del 'discover' de Instagram. Si te ha bloqueado no podrás visualizar su perfil o verás un usuario sin foto y sin nada de contenidos. Es una fórmula directa para comprobar, si has hecho el primer paso, que esa persona que te seguía te ha bloqueado. En algunas ocasiones directamente no aparece ni en ese buscador como una opción para ver su perfil.

Hay dos fórmulas que van de la mano y que son un recurso también para alertarte. Si habitualmente veías 'stories' de esta persona, el simple hecho de que no aparezca de las primeras ya debería de alertarte. El algoritmo de la aplicación es muy sencillo en ese sentido, ya que prioriza a las personas con las que más interactuas. Una de las formas de hacerlo es mensajearse por mensaje directo. También te aparecerá como "usuario no disponible" la persona que te haya bloqueado en esta lista.