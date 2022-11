¿Se puede vivir de las redes sociales? España es el país de Europa con más influencers en Instagram

No hace falta tener más de un millón de seguidores, que es algo que solo tienen 900 personas en España, para ser influencer. A partir de los 2.000 seguidores ya te pueden llamar desde muchas marcas para promocionar sus productos.

De los más de 10 millones de influencers activos en Europa, el 15 por ciento son españoles. En España, 2 de cada 10 habitantes son influencers. En nuestro país hay en total 1,56 millones de influencers, y Madrid es la ciudad española con mayor número, con un 37 por ciento del total.

¿Qué es ser un influencer?

Un influencer es una persona que tiene un impacto, alguien que tiene un efecto sobre otros. Es un término de moda que se está utilizando cada día más en el marketing digital, es decir, en las ventas por Internet.

Salvatore de Angelis, es director internacional de productos digitales en Nielsen, una agencia de información, datos y análisis de audiencias, que define al influencer cómo “cualquier persona con la capacidad de influir en los consumidores potenciales de un producto o servicio a través de recomendaciones en las plataformas de redes sociales”.

Una marca busca a alguien que conozca su producto para vender, pero en los últimos años se ha generalizado la búsqueda de personas con notoriedad, imagen y seguidores, frente al conocimiento.

Normalmente, tenemos asociado la imagen del influencer con tarifas astronómicas, millones de seguidores, gran viralidad, pero de Angelis añade que “a medida que la industria de creadores/influencers crece y evoluciona, es importante comprender que el número de seguidores no es el criterio más importante. Factores como el compromiso, la interacción, la credibilidad y la autenticidad son mucho más impactantes”.

Los influencers se pueden dividir en distintas categorías:

Micro-influencers, entre los 1.000 y los 100 mil seguidores. Son personas normales que usan sus redes sociales, sus opiniones son muy valoradas, y por ello se han convertido en los favoritos de las marcas a la hora de hacer publicidad. Suelen ser más naturales.

Macro-influencers. Tienen entre 100 mil y 500 mil. Trabajar con ellos te ayuda a llegar a más gente, pero resulta caro para muchos negocios.

Fama-influencers. Entre 500 mil y 1 millón de seguidores. En general son personas que ya tenían visibilidad en otros medios, eran famosos o conocidos antes.

Mega-influencers. Tienen más de 1 millón de seguidores. Hay 660 megainfluencers en YouTube, 863 megainfluencers en TikTok y 260 megainfluencers en Instagram.

Una forma de contabilizar que cada vez sirve menos para identificar la calidad del contenido, por la compraventa de followers de forma masiva que practican algunos “influencers”.

¿Se puede vivir de ello?

Podríamos diferenciar entre vivir de ello siendo un influencer o vivir de ello trabajando para un influencer. Natalia Palacios, tiene 23 años y 93 mil seguidores en Instagram. Solo en una semana ha ganado más de mil los seguidores. Cuenta a COPE que “sí se puede vivir como influencer”, gracias a este mundo, de hecho, ella ha podido independizarse. Hace dos años comenzaron a contactarle distintas agencias a raíz de un vídeo que grabó para tiktok, en el que mostraba como unos menores la habían llamado señora a sus 21 años. Se hizo viral y distintas agencias llamaron a su puerta.

Natalia es consciente que ahora mismo hay un boom, pero que igual en 3 meses ya nadie se acuerda de ella. Por eso cree que es fundamental tener una base y una carrera, “hay que vivir al margen del mundo influencer. Es un mundo muy nuevo, no puedes dejar nunca de lado tu formación, tu vida no puede ser solo redes sociales, debes tener vida cotidiana y amigos. Tu vida no puede ser ropa y maquillaje, eso te deja muy vacío”.

Considera que somos influenciables, “subí una storie sobre un libro de pinta y colorea sobre moda que tenía por el salón, hice una broma sobre que me lo estaba leyendo y mucha gente me preguntó que de donde era”. Cree que es porque ven simpatía y cercanía y al final acaban gustándoles las mismas cosas

¿Es rentable?

Según el portal Influencer Marketing, por cada euro invertido en el marketing de influencers, las empresas consiguen 5,20 euros.

Según “Es estudio de la Inversión Publicitaria en España 2022” las empresas han invertido 92,7 millones de euros en influencer marketing el año pasado, es un 23,9 por ciento más respecto a los 75,6 millones de 2020.

Lo cierto es que los influencers están eclipsando otros canales más tradicionales. Según el portal Influencer Marketing, el 80 por ciento de los profesionales creen que el marketing de influencers es eficaz. 3 de cada 4 profesionales que acudieron a ellos, registraron un incremento de sus ventas.

Para los influencers también puede ser un negocio lucrativo, desde centenares de euros a millones, pero muchos tienen blindado por contrato no revelar sus ingresos.

¿Confiamos en los influencers?

Según la psicóloga Elena Daprá, les damos autoridad, creemos en lo que ellos no están diciendo. “Los influencers se hacen confiables y así marcan autoridad. De tal manera que a veces nos identificamos y queremos parecernos a ellos. Si yo me hago confiable es como si le preguntará al vecino de al lado”.

El problema es que tras esos consejos hay distintos intereses, el del propio influencer y el de una marca que está detrás con su interés económico. Además, en la gran mayoría de las ocasiones estamos ante personas que no son especialistas. Por poner un ejemplo, hay influencers que nos ofrecen una crema o un consejo en nutrición, en muchas ocasiones no comprobamos el producto antes de comprarlo.

La doctora Daprá avisa de los peligros de dejarse influencia “creemos que la vida de ese influencer es así, cuando lo que vemos son parcelas estudiadas para que vea el público. Hay que tener cuidado con no obsesionarse con tener lo que tiene la otra persona”.

No todos somos igual de influenciables, los adolescentes lo son especialmente, según los expertos consultados por COPE, también las personas vulnerables.

También hay cosas positivas que se pueden extraer.Hay influencers que mantienen la autenticidad y que ayudan a los jóvenes a superarse, personas que muestran una cara de la vida como es ir al psicólogo y lo normalizan.

España es el país con más influencers de toda Europa

En España tenemos más influencers por habitante que en el resto de los países de nuestro entorno. Según un estudio del IAB Spain, la relación entre población del país e influencers en España es de las más altas, con un 3,33 por ciento, frente a países como Francia, Alemania o Bélgica, que es inferior al 1 por ciento. Eso quiere decir, que ser influencer funciona en España.

La agencia Nielsen creen que los creadores de contenidos en redes sociales en España están en aumento gracias a las crecientes oportunidades digitales y de marca, y definitivamente los influencers pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores de todas las edades. Sin embargo, tener más influencers por número de habitantes, en comparación con otros países, no hace necesariamente que los consumidores españoles sean más influenciables.