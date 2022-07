Cómo abandonar discretamente una conversación en Twitter en la que nos han etiquetado

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Poder salir de forma discreta de una conversación en Twitter en la que estamos etiquetados es una realidad desde esta semana gracias al nuevo botón que ha implementado la compañía para controlar nuestra presencia en los hilos de 'tuits'.

Estar en una conversación en Twitter permite participar en un debate sobre un tema de nos interesa, responder a las cuestiones concretas que nos hacen a través de las menciones o ponernos al día de las publicaciones de los demás participantes aun si no estamos muy pendientes de ella gracias a las notificaciones.

Pero no siempre formamos parte de una conversación de forma voluntaria ni nos interesa mantenernos en ella. En ocasiones quien inicia el hilo confunde nuestro usuario con el de otra persona, el tema no nos interesa o si lo hace, el tono en el que se desarrolla la conversación ha empezado a escalar y adoptar un lenguaje y unas formas que no compartimos.

Cualquiera que sea la razón, ahora Twitter permite abandonar la conversación y hacerlo, además, de una forma silenciosa, sin que los demás participantes sean notificados. Y para hacerlo, ha introducido un botón que nos permite 'desetiquetarnos' de ella, es decir, retirar nuestro nombre de usuario para que no puedan mencionarnos y sigamos recibiendo notificaciones.

Para ello, solo tenemos que ir al 'tuit' en el que nos han mencionado y pinchar en los tres puntos en horizontal que aparecen en la esquina superior derecha. Se desplegará entonces un menú con distintas opciones, pero en este caso nos interesa la que se llama 'Salir de esta conversación'.

Al pinchar en 'Salir de esta conversación' se abrirá una página con información sobre las consecuencias de abandonarla, y dos botones entre los que tendremos que elegir: 'Salir de esta conversación', confirmando de esta forma nuestra intención inicial de dejarla, y 'Cambié de opinión, me quedo', si finalmente decidimos que queremos permanecer en ella.

Cabe señalar que esta opción para abandonar una conversación está disponible tanto en la versión web como en la versión móvil de la red social.