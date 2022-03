Ciberseguridad: Elden Ring sufre un ciberataque que somete a sus jugadores de PC a un bucle infinito de muertes

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Elden Ring, el videojuego de From Software publicado el 25 de febrero en España, ha sufrido un ciberataque que somete a sus jugadores de PC a un bucle infinito de muertes

Desde su lanzamiento, el título del estudio liderado por Hidetaka Miyazaki ha sido víctima de diversos problemas técnicos. Especialmente, en su versión de PC. Según un post de Reddit del que ya se han hecho eco medios especializados del sector como Eurogamer, un grupo de individuos ha logrado hackear a algunos usuarios del título de From Software en ordenador, haciéndoles caer en un círculo vicioso de muertes.

En un vídeo publicado en Twitter por la cuenta Elden Ring Update, se puede ver cómo actúan estos hackers. Para ello, 'invaden' el título de un usuario de PC a través de una herramienta que les permite bloquear el juego. Cuando el jugador en cuestión carga su partida, su personaje vuelve a morir. Y así de forma indefinida.

??Elden Ring PSA for PC players??There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded. First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I ? Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022

Elden Ring destaca además por ser un juego que, como todo lo que desarrolla From Software, tiene la fama de ser extremadamente difícil. En este sentido, lo habitual es que sus jugadores lleguen a tener partidas de más de 100 horas.

Ante esta situación, se recomienda a los jugadores de PC que directamente jueguen en offline, es decir, desactivando el modo online del título. Una medida que no es nueva ya que From Software se ha visto obligado recientemente a inhabilitar el modo multijugador de Dark Souls 3 tras identificar una vulnerabilidad en el código del juego que dejaba también expuestos a sus jugadores a cualquier ciberataque.

FromSoftware lleva trabajando en este problema desde el pasado mes de febrero. Hasta el momento, ni el estudio de desarrollo ni Bandai Namco, la empresa que edita y publica el título, han ofrecido ningún avance al respecto.

En lo que la desarrolladora soluciona este problema se recomienda, además de jugar en modo offline, hacer regularmente una copia de seguridad de la partida guardada. En el peor de los casos, existe una forma de salvar una de estas partidas que ha sido corrompida, para lo cual el usuario debe presionar Alt y F4 justo antes de que su personaje muera y luego usar el viaje rápìdo hasta un Lugar de Gracia.

