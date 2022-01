Ciberseguridad: Día Europeo de la Privacidad: consejos para proteger tus datos en un mundo hiperconectado

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Este viernes 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Privacidad y los expertos en la materia coinciden en apuntar que proteger los datos personales será "uno de los mayores retos" a los que se van a enfrentar las empresas y particulares en el mundo hiperconectado al que se dirige la sociedad en los próximos años.

"En la era digital, los datos, y más en concreto los datos personales, están jugando un papel clave en esta nueva economía. Empresas y gobiernos adquieren conocimiento y evolucionan sus procesos de toma de decisión basándose en el análisis de los mismos", explica Javier Aznar, socio de Ciberseguridad y Privacidad de KPMG en España.

En este contexto, cobran especial significado una serie de recomendaciones, que –según Aznar– tienen que partir de "la importancia de salvaguardar la privacidad de los individuos". Por ello, debe haber una apuesta clara de las empresas por proteger estos datos y, en este aspecto, "aún queda trabajo por hacer".

Según el informe 'Estado actual de la seguridad de los datos móviles corporativos en España', realizado por la compañía Kingston, casi el 80 por ciento de empresas destinan un 7 por ciento o menos del presupuesto total del departamento de TI a subsanar estos problemas de ciberseguridad.

Los usuarios particulares tampoco prestan a la privacidad la atención necesaria, tal y como añade Javier Aznar, que comparte un decálogo de consejos elaborados por los expertos de KPMG para ayudar a mejorar la protección de estos datos.

El primer consejo puede resultar obvio, pero sigue siendo uno de los principales motivos del aumento de las brechas de seguridad. Se trata del cambio y gestión de las contraseñas. En este punto, los expertos recomiendan evitar usar las mismas claves para todos los servicios, buscar combinaciones robustas y modificarlas cada cierto tiempo.

De la misma forma, desde KPMG abogan por una mejor formación, tanto a nivel particular como a nivel empresarial, ahora que con el teletrabajo muchos empleados tienen que acceder a la red de la compañía desde sus propios domicilios, complicando la labor de los responsables del área de IT.

Uno de los mantras a seguir por cualquier persona es el de "pensar antes de actuar". "Cuando recibes un 'email' que parece sospechoso de ser 'phishing' hay que analizar a fondo ese correo o SMS antes de pinchar en ningún enlace o facilitar alguna clave privada", detallan los expertos en ciberseguridad.

Por otra parte, recomiendan estudiar cómo tratan la privacidad y ética digital las diferentes compañías antes de compartir datos con ellas. Una de las formas de revisar estas prácticas es recurrir a sus políticas de privacidad, que deben ser públicas.

En este decálogo de consejos también se desaconseja acceder a redes WiFi públicas, que no suelen estar cifradas; instan a tener cuidado a la hora de realizar compras 'online' (accediendo únicamente a tiendas seguras); y se anima a los usuarios a proteger sus dispositivos. En este sentido, abogan por realizar un correcto mantenimiento de los dispositivos tecnológicos, actualizando su software cuando corresponde y revisando la seguridad de las aplicaciones que se descargan.

A nivel empresarial, desde la consultora KPMG destacan la importancia de contar con certificaciones de seguridad, ya que puede suponer "un gran elemento diferenciador" frente a otras compañías del sector. La privacidad va a ser uno de los temas más relevantes en los próximos años, coincidiendo con la explotación de los datos para fines comerciales, y esa puede ser una ventaja competitiva para las empresas que lo sepan aprovechar.

En lo que respecta a las redes sociales, la premisa es "no aceptar peticiones de acceso o amistad de personas que no conoces", además de no publicar información de carácter personal. Acciones tan comunes como denunciar la perdida de un DNI para evitar que te suplanten la identidad no están tan afianzadas cuando estos datos se comparten 'online'. Por eso, el último consejo de los expertos es conocer tus derechos a nivel de privacidad para poder actuar en consecuencia y proteger tus datos personales en un mundo cada vez más conectado.

