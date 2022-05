Ciberseguridad: El Asistente de Google podrá cambiar automáticamente las contraseñas expuestas en Chrome

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El Asistente de Google podrá empezar a cambiar de forma automática las contraseñas expuestas de sus usuarios y, antes de hacerlo, les pedirá su confirmación en un intento por blindar la seguridad y privacidad en el navegador Chrome.

La privacidad y seguridad de los usuarios está en la agenda de tecnológicas como Google. La compañía anunció en el Google I/O 2021, su conferencia anual de desarrolladores, una nueva función que supondría un paso hacia adelante en este aspecto.

Google anunció que, gracias a esta nueva funcionalidad, su Asistente podría empezar a cambiar automáticamente las contraseñas expuestas de sus usuarios. Además, adelantó que empezaría a desplegarse gradualmente en los usuarios de Android y Chrome en Estados Unidos.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5

Max Weinbach, del medio especializado estadounidense Android Police, ha confirmado esta nueva funcionalidad del Asistente de Google. Para empezar, se notificará al usuario que el navegador ha detectado su contraseña como parte de una fuga o un robo de datos.

Esta notificación incluye un botón con el que el usuario puede solicitar que el Asistente cambie automáticamente la contraseña afectada, y en caso de pulsarlo se le dirigirá a la web afectada para establecer una nueva o dejar que el Asistente elija una nueva de las sugeridas por el gestor de Chrome.

