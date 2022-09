Ciberseguridad: Anonymous se atribuye el ataque a una 'app' de servicios de movilidad que provocó un gran atasco en Moscú

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El grupo cibercriminal conocido como Anonymous se ha atribuido el ataque a una aplicación de servicios de movilidad llamada Yandex Taxi, similar a las de Uber y Cabify, que ha resultado en un gran atasco en el centro de Moscú (Rusia).

Los hechos sucedieron el pasado jueves 1 de septiembre en el distrito Fili de la capital rusa, donde se congregaron cientos de vehículos, unos de color blanco y otros de color amarillo, pertenecientes a la flota de la aplicación.

Concretamente, los conductores llevaron estos coches a la avenida Kutuzovsky Prospeckt, que va de este a oeste y que lleva al centro de la ciudad. Esta carretera, que dispone de hasta ocho carriles en algunos tramos, quedó totalmente paralizada.

Debido a este colapso, cientos de afectados grabaron el tráfico originado por el grupo de ciberdelincuentes que, según recogen medios como Vice, emitieron un aviso a todos los trabajadores y asociados de la plataforma para que acudiesen al mismo punto.

??#Moscow had a stressful day yesterday. The largest taxi service in Russia 'Yandex Taxi' was hacked by the #Anonymous collective. A traffic jam took place in the center of Moscow when dozens of taxi were sent by the hackers to the address on Kutuzovsky Prospekt. #OpRussiapic.twitter.com/6fp1hp0f7r ? Anonymous TV ???? (@YourAnonTV) September 2, 2022

La portavoz de Yandex Taxi, Polina Pestova, ha reconocido en declaraciones recogidas por The Verge que "el atasco duró menos de una hora y el algoritmo para prevenir este tipo de ataques ya ha sido mejorado para evitar incidentes similares en el futuro".

Tal y como recuerda este medio, Moscú se sitúa en el segundo lugar de la lista de cuidades más congestionadas por el tráfico. Sin embargo, este embotellamientono habría sido algo casual, sino que se habría planificado con antelación.

Aunque la compañía afectada está trabajado en esclarecer quién llevó a cabo el ataque, el grupo de cibercriminales conocido como Anonymous se ha atribuido la responsabilidad de los hechos, tal y como ha sugerido a través de su cuenta de Twitter.

En este 'retuit' de un vídeo en el que aparecen largas filas de vehículos en las carreteras de Moscú, Anonymous ha indicado que llevó a cabo este ataque de forma conjunta con el Ejército de TI de Ucrania como parte de la campaña cibernética #OpRussia.

