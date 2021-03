El cambio que ha anunciado Whatsapp y que cambiará cómo escuchas las notas de audio para siempre

WhatsApp, siguiendo los pasos de su rivalTelegram, ya está probando una nueva función que nos dará la posibilidad a los usuarios de poder elegir la velocidad a la que deseamos reproducir los mensajes de voz que recibimos de otros usuarios a la hora de escucharlos, haciéndola más rápida o más lenta según elija el usuario. De esta forma si vamos con prisa y queremos enterarnos en un momento del contenido de la grabación que nos acaba de llegar podríamos pulsar la opción rápida, o si por el contrario, no entendemos parte del mensaje recibido podríamos seleccionar la opción ralentizada que nos permitiría escucharlo de manera más pausada.

Por el momento esta función está en desarrollo actualmente y aparecerá en nuevas versiones beta de la aplicación para móviles con sistemas Android e IOS, según informa el portal especializado WABetaInfo.

