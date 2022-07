Barcelona será sede del programa de Unicef para la conexión digital escolar

La sede permanente de Giga, un programa de Unicef para promover la conexión a internet y la inclusión digital en cada escuela del mundo, se instalará a partir de otoño en la antigua fábrica de Ca l'Alier del Poblenou, en Barcelona.

Este logro, al que aspiraban otras ciudades, parte de la iniciativa del área de Transición Digital del Ayuntamiento, que dirige la tercera teniente de alcalde, Laia Bonet, y cuenta con el apoyo del Gobierno y la Generalitat.

"Barcelona acogerá el Centro Tecnológico de Giga Global", así que "la tecnología para conectar digitalmente las escuelas se hará desde nuestra ciudad", ha celebrado Laia Bonet a través de Twitter.

Según ha avanzado La Vanguardia, el programa Giga se instalará a partir del próximo otoño en Ca l'Alier, una antigua fábrica textil, cerca de la calle de Selva de Mar, que fue remodelada como sede de innovación urbana.

Este espacio ya acoge el Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) y el centro de innovación de la multinacional estadounidense Cisco.

El nuevo inquilino, Giga, es un proyecto impulsado en 2019 por Unicef -la agencia de la ONU para los derechos de la infancia- y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con el propósito de encontrar las herramientas y lograr la financiación para que todas las escuelas del mundo puedan estar conectadas a internet en el año 2030.

Giga ya ha conectado unas 4.000 escuelas y a 1,3 millones de alumnos y profesores, mientras que ha identificado necesidades en más de un millón de centros de todo el planeta.