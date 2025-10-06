Así puedes transferir conversaciones de WhatsApp de Android a Apple sin perder información

Cambiar de operador de teléfono móvil es una posibilidad real. Por ejemplo, el cambio de un teléfono Android a un iPhone, lo que implica ajustes técnicos, especialmente, al trasladar aplicaciones y datos personales. Uno de los procesos más relevantes es la transferencia del historial de conversaciones de WhatsApp.

En la actualidad, la aplicación permite hacerlo de manera oficial, sin recurrir a herramientas externas ni perder información. El procedimiento requiere seguir ciertos pasos y cumplir condiciones específicas para garantizar que la migración se complete correctamente.

WhatsApp guarda las copias de seguridad en servicios distintos según el sistema operativo. En Android, la información se almacena en Google Drive, mientras que en iPhone se utiliza iCloud. Por esa razón, los respaldos no son compatibles entre plataformas y la migración directa depende de un proceso autorizado por WhatsApp.

Los requisitos que se deben cumplir

Antes de iniciar la transferencia, debes verificar que ambos dispositivos cumplan con los siguientes requisitos técnicos:

Tu teléfono Android debe tener instalado Android 5.0 o una versión posterior.

El iPhone debe contar con iOS 15.5 o superior.

Ambos dispositivos deben tener la versión más reciente de WhatsApp.

Ambos teléfonos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi durante la transferencia.

Debes usar el mismo número de teléfono en ambos dispositivos.

En tu teléfono Android, necesitas descargar la aplicación “Move to iOS” desde Google Play.

El proceso oficial de migración de WhatsApp entre Android y iPhone se realiza mediante la aplicación “Move to iOS” y el propio asistente de configuración del iPhone. Los pasos son los siguientes:

Enciende el iPhone y comienza la configuración inicial. Cuando llegues a la pantalla Aplicaciones y datos, selecciona la opción Transferir datos desde Android. Luego, en tu teléfono Android, abre la aplicación Move to iOS y sigue las instrucciones hasta que aparezca un código numérico. Introduce ese código en el iPhone para vincular ambos dispositivos mediante una conexión segura.

Una vez establecida la conexión, en el teléfono Android selecciona WhatsApp dentro de la lista de datos disponibles para transferir y confirma que deseas realizar la migración. Espera a que el proceso finalice; el tiempo puede variar según el tamaño de tus conversaciones y archivos.

Cuando la transferencia termine, instala WhatsApp desde la App Store en el iPhone, abre la aplicación, inicia sesión con el mismo número de teléfono y selecciona “Comenzar” para restaurar tus chats y acceder a tus conversaciones completas en el nuevo dispositivo.

El procedimiento no implica riesgos de seguridad ni exposición de datos, ya que toda la información se transmite de forma cifrada. Con esta herramienta, WhatsApp ofrece una vía práctica para mantener la continuidad de uso entre plataformas diferentes sin perder el historial de comunicación.