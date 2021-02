Así debes proteger tu móvil contra robos y pérdidas

Los robos de móviles son una práctica habitual en nuestro país. Mientras viajamos en transporte público, cuando salimos a comprar al supermercado.... son múltiples los ejemplos. Un ligero despiste y corremos el riesgo de acabar perdiendo gran parte de nuestra información digital.

Si esto te sucede, debes tener en cuenta que recuperar tu smartphone va a ser muy complicado. Según informa El Mundo, se roban al año unos 280.000 móviles, lo que se traduce en unos 750 diarios.

Para evitar males mayores, trata de tener tu móvil siempre a la vista. Esto es, cerca de ti o bien en bolsillos delanteros. Vigila especialmente tu dispositivo en las aglomeraciones y en el transporte público. Existen muchos ladrones que conocen las técnicas al detalle para robarte sin que te des ni cuenta.

El patrón del móvil tambien es importantísimo con el fin de proteger tus datos si te sustraen finalmente el móvil. Asimismo, también puedes configurar el bloqueo de pantalla a través de tus huellas digitales y con una simple combinación numérica. Otra alternativa factible es instalar apps que te ayuden a localizar el dispositivo. De sufrir un hurto podrás marcar en esa aplicación como perdido, bloqueándose para evitar ser utilizado.

Si no lo tienes ya por costumbre, también deberías enviar toda la información de tu smartphone a la llamada 'nube' por si alguna vez sufres este robo que te mencionamos. Así, no perderás todo el material que has guardado en tu móvil.

La solicitud de un duplicado de tu tarjeta SIM así como la importacia de denunciar el robo del móvil son dos de las opciones que te proponemos para que evites disgustos mayores y trates de afrontar del mejor modo posible ese hurto que te ha amargado el día.

El peligroso virus que se esconde en tu móvil y amenaza con robar tu cuenta bancaria

Desde hace varios años, se ha ido conociendo la presencia de diversas aplicaciones en los dispositivos móviles que ponían en riesgo la seguridad y privacidad de los usuarios. El último caso que se ha conocido es el de Oscorp, que puede causar graves daños en el contenido que guardas en tu teléfono móvil.

Se trata de un malware en los sistemas operativos Android detectado por CRET-AGIG (Equipo de Respuestas ante Emergencias Informáticas) de Italia que es capaz de vigilar todos los movimientos de una persona. Se trata de un código capaz de registrar el sonido que registra el teléfono móvil, así como grabar vídeos con las cámaras del mismo. No obstante, otro de los graves problemas es que es capaz de conseguir nuestras claves y credenciales bancarias sin que nos demos cuenta.