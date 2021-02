El peligroso virus que se esconde en tu móvil y amenaza con robar tu cuenta bancaria

Desde hace varios años, se ha ido conociendo la presencia de diversas aplicaciones en los dispositivos móviles que ponían en riesgo la seguridad y privacidad de los usuarios. El último caso que se ha conocido es el de Oscorp, que puede causar graves daños en el contenido que guardas en tu teléfono móvil.

¿Qué es Oscorp?

Se trata de un malwareen los sistemas operativos Android detectado por CRET-AGIG (Equipo de Respuestas ante Emergencias Informáticas) de Italia que es capaz de vigilar todos los movimientos de una persona. Se trata de un código capaz de registrar el sonido que registra el teléfono móvil, así como grabar vídeos con las cámaras del mismo. No obstante, otro de los graves problemas es que es capaz de conseguir nuestras claves y credenciales bancarias sin que nos demos cuenta.

Según los responsables de este hallazgo, Oscorp "induce al usuario a instalar un servicio a de accesibilidad con el que (los atacantes) pueden leer lo que está presente y lo que se escribe en la pantalla". Esto lo consiguen a través de las descargas en el dispositivo, los mensajes fraudulentos e incluso las páginas web falsas. Una vez dentro del teléfono móvil, este sistema solicitará permiso al usuario "de manera intrusiva", que obliga a los usuarios a aceptarlo si quieren volver a utilizar el teléfono con total normalidad. De no hacerlo, todos los contenidos que guardes estarán en peligro.

Si por casualidad sospechas que este malware te podría estar robando la información, deberás desinstalar la aplicación maliciosa y cambiar todas tus claves, incluidas la de tu banca online. Asimismo, te recomendamos comprobar la actividad de tu cuenta y avisar a la oficia correspondiente en el caso de que detectes movimientos extraños.

¿Cómo evitarlo?

Lo mejor y más recomendado por todos los expertos es evitar este tipo de contenidos. En el caso de que recibas algún tipo de contenido sospechoso, es aconsejable ignorarlo. Si lo haces y seguidamente introduces algún dato privado, el malware podrá detectarlo de inmediato.

"Las protecciones de Android evitan que el malware cause algún tipo de daño hasta que el usuario habilite el servicio de accesibilidad", aseguraron desde el CERT-AGID. Una vez que se ha habilitado, "se abre una represa". Por eso, lo mejor es no instalar nunca ninguna aplicación que no pertenezca a una tienda oficial, así como ignorar todos aquellos mensajes que soliciten descargar el archivo directamente en tu teléfono móvil.