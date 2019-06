Android es el mayor error de Microsoft según Bill Gates. Bill Gates dice que su 'mayor error' fue que Microsoft perdió con Android. El paso de Microsoft de Windows Mobile a Windows Phone permitió que Android sea hoy por hoy el sistema operativo más usado en los móviles.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha estado reflexionando sobre su tiempo en la compañía cuando se tomaron decisiones cruciales sobre su sistema operativo móvil. Durante una reciente entrevista en Village Global, una firma de capital de riesgo, Gates reveló que su "mayor error" fue que Microsoft perdió la oportunidad de Android. Dando la ventaja a Google.

“En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados que se llevan todos los ganadores. Así que el error más grande que he cometido es el mal manejo que hice y que hizo que Microsoft no sea lo que es Android. Es decir, Android es la plataforma de teléfono estándar que no es de Apple. Eso era algo natural para que Microsoft ganara. Realmente el ganador se lo lleva todo. Si estás allí con la mitad de las aplicaciones o el 90 % de las aplicaciones, estás en el camino para completar la perdición. Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea Apple y, ¿Cuánto vale eso? 400 mil millones de dolares que serían transferidos de la compañía G a la compañía M. "

La admisión de parte de culpa por parte de Gates es algo sorprendente ya que muchos habían asumido que la oportunidad perdida por Microsoft fue un error de la era de Steve Ballmer.

Si bien el ex jefe de Windows, Terry Myerson, y Joe Belfiore de Microsoft estuvieron involucrados en esa reunión de emergencia, es probable que la compañía haya buscado el consejo de Bill Gates de alguna manera.

Google adquirió Android en 2005 por 50 millones de dolares, y el ex CEO Eric Schmidt admitió que el enfoque inicial de Google fue superar los esfuerzos iniciales de Windows Mobile de Microsoft. Apostaron por un sistema operativo Open Source basado en Linux y Java y lo desarrollaron hasta lo que es hoy en día el S.O. más usado en los móviles.

"En ese momento estábamos muy preocupados de que la estrategia móvil de Microsoft fuera exitosa", dijo Eric Schmidt durante una pelea legal de 2012 con Oracle sobre Java. Finalmente, Android acabó con Windows Mobile y Windows Phone, y se convirtió en el equivalente de Windows en el mundo móvil.

Gates se retiró como CEO en 2000, asumiendo el rol de arquitecto jefe de software durante los años cruciales previos a errores de Windows Phone y Windows Vista de Microsoft. Gates finalmente renunció como arquitecto jefe de software en julio de 2008 y continuó como presidente de la empresa hasta que Satya Nadella asumió el cargo de CEO en 2014.

Gates prometió «aumentar sustancialmente su dedicación» a Microsoft en 2014, y el equipo de Microsoft Edge buscó su opinión sobre el movimiento de la empresa a Chromium el año pasado. Gates ha estado colaborando en un misterioso proyecto de «agente personal» en Microsoft en los últimos años, y ahora utiliza un teléfono Android.

Por otro lado, el ex CEO de Microsoft Steve Ballmer dijo que Windows Vista era su mayor error en Microsoft antes de su despedida.

Microsoft parece haber superado sus errores en los móviles y reconducido su modelo de negocio. Microsoft Windows 10 domina el mundo de los PC y Office. Además el negocio de nube de la compañía está prosperando. Tras haber sufrido una demanda antimonopolio. Windows y Office, siguen siendo muy fuertes, por lo que son una empresa líder, pero pudieron llevarse el monopolio móvil. Un error que les está pasando factura.

Fuente Frikipoandi: Android es el mayor error de Microsoft según Bill Gates