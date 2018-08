Amazon Prime eleva su tarifa anual a 36 euros

Finalmente Amazon ha decidido subir el precio de la subscripción Prime en España. Algo que era un rumor desde hace varios meses se ha convertido en una realidad, si quieres disponer de todas las ventajas de Amazon Prime tendrás que pagar 36 euros al año. Esta medida entra ya hoy en vigor, los que quieran convertirse en nuevos clientes de Amazon Prime tendrán que pagar ya este nuevo precio. Pero si eres ya cliente y tienes que renovar la suscripción a este servicio, antes del 2 de octubre, se mantendrá el precio anterior, 19,95 euros. Así lo ha comunicado la empresa a sus clientes a través de un email.

Amazon Prime llegó a España en 2011, con un precio de 14,95 euros, la suscripción anual. Cuatro años después, en 2015, la empresa estadounidense elevó a 19,95 euros el precio de la suscripción anual, que se mantenía en ese precio hasta ayer. Desde hoy, el precio de la suscripción anual sube a 36 euros, mientras que la suscripción mensual sube a casi 5 euros. Es verdad que durante todo este tiempo se han ido añadiendo servicios a Amazon Prime de forma gratuita. Lo que comenzó siendo simplemente un pago general, para no pagar individualmente, por los envíos rápios de nuestras compras online, ha ido incluyendo un servicio de video, de música y de libros electrónicos, sin incrementar el precio. Además del envío en 2 horas gratis en Madrid, Barcelona y Valencia.

Esta subida del precio es ligeramente menor a la que fijaban los rumores de los meses anteriores, que fijaban esta subida hasta los 40 euros. Aún así este precio no llega a convencer a los usuarios, que no tienen claro si esta subida del precio les sigue compensando, ya que la mayoría usan principalmente este servicio para sus envíos online, y no usan apenas los servicios de música o video de Amazon. Pero esa tarifa aún no está, y tampoco parece que vaya a estar.

Por una parte es que no era sostenible Amazon Prime, Video, Music y Unlimited por 20€. Por otra, es que a mi sólo me interesan los envíos, deberían segmentar las suscripciones. — Zeus (@ZeusLaand) 31 de agosto de 2018

Si eres cliente de Amazon Prime te habrá llegado un email avisándote de este cambio, o lo hará en las próximas horas. Si aún no te ha llegado, este es el correo que te llegará.