Dos personas pierden la vida a bordo de un Tesla automático

Dos personas que viajaban en un Tesla Model S perdieron la vida el sábado día 17 después de sufrir un aparatoso accidente de tráfico. Los hechos ocurrieron en la localidad de Sping, en la ciudad de Texas (Estados Unidos) y según los datos publicados sobre las primeras investigaciones, los pasajeros del vehículo circulaban con el piloto automático puesto.

Según lo reportado por medios de la zona, el vehículo transitaba por la vía con total normalidad, pero en algún momento y por causas todavía no aclaradas, se salió de la carretera al llegar a una curva, continuando la trayectoria en línea recta hasta impactar con un árbol de manera frontal.

El choque terminó derivando en un aparatoso incendio que llamó la atención de los vecinos de la zona, que rápidamente se pusieron en conctato con los servicios de emergencias. Una vez en el lugar del accidente, fueron sofocando poco a poco las llamas hasta conseguir su total extinción en un proceso que llevó unas cuatro horas y varios miles de litros de agua.

Fue en ese momento cuando los agentes de emergencias desplazados hasta la zona confirmaron que en el interior del vehículo se encontraban los restos de los dos fallecidos, uno en el asiento del copiloto y otro sentado en la fila de atrás.

Según los datos que ofreció la policía local al reportero Deven Clarke, de la cadena americana KPRC2, las investigaciones apuntan, en un primer momento, a que los dos pasajeros viajaban en el vehículo con el modo de piloto automático, ya que se trataba de uno de los automóviles de Tesla que contaban con este sistema, ya en uso en algunas partes de los Estados Unidos, pero sin autorizar en la gran parte del resto del mundo.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2pic.twitter.com/nmhDxKeTHT