Un reconocido virólogo alemán informa de reveladores datos sobre la variante 'ómicron silenciosa'

El pasado 25 enero, la Organización Mundial de la Salud recomendó investigar la BA.2, una subvariante de ómicron que al menos tiene 40 mutaciones diferentes respecto a la original. Se le llama la 'ómicron silenciosa' y ya en España se están dando casos, aunque en países como Dinamarca o el Reino Unido su presencia ha aumentando mucho en los últimos días. Sin embargo, aún es pronto para saber por qué. No obstante, se empiezan a conocer datos que apuntan a una mayor transmisibilidad. Según estudios preliminares realizados por las autoridades danesas, esta variante BA.2 podría ser 1,5 veces más transmisible que la BA.1, aunque quedan aún muchas cosas por conocer.

¿Y esta variante cusa una covid-19 más grave? Datos preliminares del Reino Unido y Dinamarca indican que no, que no hay diferencias en este sentido y, en todo caso, de haberlas, causaría más gravedad la original, pero es difícil establecerlo. Lo que sí parece más claro es que las vacunas también funcionan para esta variante y esta subvariante se detecta con antígenos y PCR.



Uno de los virólogos más reputados de Alemania, Christian Drosten, también ha dado su análisis de esta subvariante. Según el experto, esta nueva versión del virus puede tener una mayor transmisibilidad respecto al sublinaje original de Ómicron (BA.1), que es la que prevalece en Alemania. "El motor (de BA.2) tiene algunos caballos más", puntualiza. Por su parte, los datos de un estudio realizado en preimpresión (sin revisión por pares), indican que el riesgo de reinfección con el sublinaje BA.2 era mayor que con BA.1: así, este riesgo de transmisión aumenta también en personas no vacunadas, mientras que desciende entre los vacunados.

¿ES HABITUAL QUE APAREZCAN SUBVARIANTES?

Los virus mutan siempre, dentro de su proceso biológico, y se replican. Aunque en ese sistema de copia hay mecanismos de corrección, estos a veces fallan provocando una acumulación de errores o mutaciones que pueden desembocar en una nueva variante.

Muchas no son especialmente distintas. En dos años han aparecido cientos y solo unas pocas -alfa, beta, gamma, delta y ómicron- han sido calificadas como preocupantes por la Organización Mundial de la Salud, por ser más transmisibles, por su capacidad para saltarse la primera barrera de la respuesta inmune (los anticuerpos neutralizantes) y, en el caso de la delta, también por ser más severa.

"La gran mayoría de las variantes y subvariantes han aparecido y desaparecido y estas últimas no han sido muy diferentes respecto a sus hermanas. Las autoridades ahora se han fijado en BA.2 porque parece tener una ventaja en la transmisibilidad, por eso está bajo investigación", asegura Iñaki Comas, científico del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC).

Comas recuerda que el origen de ómicron sigue siendo desconocido, aunque hay varias hipótesis; la que tiene más fuerza es que su evolución se produjo en una persona muy inmunodeprimida infectada de covid-19 durante un período prolongado de tiempo. Al no tener un sistema fuerte el virus pudo cronificarse y mutar de manera continuada.

"Esto nos lleva a una segunda lectura: la salud tiene que ser global o no es salud. Si hubiéramos ayudado, por ejemplo, a cronificar el VIH como se ha hecho en países desarrollados ahora tendríamos menos problemas para controlar la emergencia de las variantes del SARS-CoV-2".

