EL mensaje de un paciente en UCI que no quiso vacunarse: "Lo que he visto aquí es horrroso"

Albert Pérez Novell, de 70 años, es un paciente con covid-19 que ha pasado una semana en la UCI del Hospital Clínic de Barcelona, donde ha asegurado que fue "un error" pensar que la vacuna no iba con él.

"Al principio pensaba, 'que se vacunen los otros', pero es un error. Yo lo he tenido que aprender de la peor manera posible", ha dicho en un vídeo que se puede ver en la cuenta de Twitter del Hospital Clínic y que ya se ha reproducido casi 12.000 veces en dos días.

Este paciente se contagió el día de Navidad y tuvieron que ingresarlo en la UCI debido a la gravedad de su estado, si bien ya se está recuperando en planta convencional y ha superado lo peor de la enfermedad, aunque le queda mucha rehabilitación por delante.

Tras pasar unos días muy grave en la UCI, Pérez Novell ha reflexionado sobre su decisión de no vacunarse y ha asegurado que ahora la ve "absurda. Me pensaba que no iba conmigo esto". Albert Pérez ha recordado que "no me quise vacunar porque mi vida social se había reducido mucho y al principio pensé, 'que se vacunen los otros', pero es un error, porque lo que he visto esta semana aquí (en la UCI) es horroroso".

"Ver a una persona joven que se va, ocho días intubado y no reacciona, y que podría haber sido yo: no hay palabras para decir lo que es un negacionista en este momento", ha considerado. A su juicio, "es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud, y esto es lo que están haciendo algunos interesados, para vender libros y yo qué sé".

"Ahora es: vacuna, vacuna y vacuna, tengas 20 o 70 años. Yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible, que es casi muriendo", ha afirmado.