Dabiz Muñoz: su relación con Ayuso, sus problemas económicos y la razón de la 'b' y la 'z' de su nombre

Con 41 años, Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más mediáticos, pero también uno de lo mejores en lo suyo. Ha sido elegido mejor chef del mundo al haber conseguido ya el primer puesto del Top 100 mundial de los premios 'The Best Chef Awards 2021'. Además cuenta en su haber con tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXO. Un éxito que no es casual y que como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, es fruto de mucho esfuerzo, trabajo duro y sacrificio.

Dabiz siempre se ha mostrado agradecido con sus premios, valora sus tres estrellas Michelín, si bien reconoce que el verdadero éxito de un cocinero "es hacer que la gente quiera comprar y comer lo que haces porque le gusta”.