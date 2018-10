Cavadas reconstruye el rostro y la mano de un keniano atacado por una hiena

Tiempo de lectura: 1



Las intervenciones que le restan al paciente consisten en retocar la nariz y la estética del pulgar, y modificar la posición del ojo izquierdo, y todas ellas, según ha explicado Cavadas, son menos importantes y se realizarán en Kenia en marzo, aproximadamente. El cirujano ha recordado que cuando le vio "hace un par de años", comprobó que el caso "tenía solución y mejoría, pero necesitaba cirugía microvascular", que no se le podía aplicar en Kenia, por lo que después de descartar otras opciones fue trasladado a España y se le operó. Durante estos años, el keniano "ha estado malganándose la vida porque al faltarle la mitad de los dedos no podía hacer fuerza", ha subrayado Cavadas, y el soporte social o las leyes de dependencia son medidas "que no se aplican en su país". "Además, una deformidad facial seria es un aspecto que te estigmatiza mucho incluso en aldeas pequeñas -ha agregado-, y aunque ahora no tiene una cara normal, sí tiene una que no llama tantísimo la atención".

El posoperatorio del paciente, tras haber sobrevivido a un ataque de una hiena hace seis años, ha sido "como un paseo en barca", ha bromeado el doctor, y ahora, además de haber recuperado parte de sus habilidades, volverá a la región de Samburu para continuar con su vida como ganadero, junto a su esposa y siete hijos. Estas intervenciones forman parte del acuerdo entre el Hospital de Manises y la Fundación Cavadas, que permiten al cirujano valenciano realizar operaciones complejas con todas las facilidades que necesita y con reparto de costes a partes iguales entre ambas entidades.