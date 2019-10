¿Qué es la resaca?

Resaca para la RAE es "Malestar que padece al despertar quien ha bebido alcohol en exceso", una palabra que seguramente has pronunciado alguna mañana tras despertarte con los síntomas clásicos bien conocidos: intenso dolor de cabeza, náuseas, cansancio, sed y mareo.

¿Por qué se produce la resaca?

Son varios los factores que contribuyen a causar la resaca, conocerlos nos puede ayudar a paliar sus efectos:

El alcohol etílico o etanol inhibe la producción de la hormona antidiurética que se encarga de ordenar a los riñones «que conserven agua». La disminución de los niveles de esta hormona provoca que aumente la producción de orina. A su vez, orinar más de lo norma l provoca deshidratación que se manifiesta con sed, mareos y aturdimiento.

El alcohol causa directamente la irritación de los tejidos estomacales. Además, aumenta la producción de ácido gástrico y de las secreciones del páncreas y los intestinos. Cualquiera de estas alteraciones en el sistema digestivo puede causar dolor abdominal, náuseas o vómitos.

El cuerpo humano metaboliza la molécula de etanol en 2 pasos: primero convierte el etanol en acetaldehído y luego transforma el acetaldehído en acetato. Estos dos pasos son muy rápidos: el acetaldehído, la sustancia intermedia, es muy tóxica en concentraciones elevadas.

El alcohol puede provocar una caída del azúcar en sangre . Si el nivel de azúcar en sangre cae a niveles muy bajos, puedes tener fatiga, debilidad, temblores, alteración del estado de ánimo e, incluso, convulsiones.

El alcohol hace que los vasos sanguíneos se dilaten, y esto puede provocar dolores de cabeza.

No olvidemos que a largo plazo el alcohol puede causar accidentes cerebrovasculares, pancreatitis, o enfermedades del hígado como la cirrosis o el hígado graso.

Consejos para reducir sus síntomas

“Noches de desenfreno...mañanas de Ibuprofeno” es un refrán que circula por las redes sociales. Por si acaso no cumples aquello de “no vuelvo a beber en mi vida” te daremos algunos consejos que, aunque no evitarán la resaca, servirán para que no sea tan agresiva.

Tómate un protector de estómago antes de empezar a beber.

No mezcles bebidas alcohólicas . Las resacas son mucho más graves cuando has consumido distintas bebidas a lo largo de la noche. Y ten en cuenta siempre que el alcohol oscuro como el brandy, el whisky o el tequila, suelen dar peores resacas.

Consume carbohidratos para proteger las paredes del estómago, es decir, come o cena bien antes de empezar a beber.

es decir, come o cena bien antes de empezar a beber. No fumes ni tomes otras sustancias. Además del terrible daño para la salud, agravan de manera considerable los síntomas de la resaca.

Tomar analgésicos puede ayudar a paliar los síntomas de la resaca pero también sé precavido con ellos: los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el acetilsalicílico pueden irritar el estómago, mientras que el paracetamol puede dañar el hígado, si se combina con alcohol.

Recientemente Alemania ha dictaminado que la resaca es una enfermedad en un veredicto contra el distribuidor de un suplemento alimenticio comercializado como una “bebida contra la resaca”. Recuerda: “Noches alegres, mañanitas tristes”. La única solución efectiva contra la resaca es no beber y en el peor de los casos el tiempo, como con casi todo, es su mejor curador, no hay resaca que más de 24 horas dure.