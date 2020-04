¿Por qué los gatos saben volver a casa y para qué se van?

Los gatos son animales muy distintos a los perros, eso lo saben muy bien sus dueños. Lo que no tienen claro y suele ser una duda habitual es ¿por qué los gatos son capaces de encontrar el camino de vuelta a casa? Esta pregunta viene de la mano de otra que también vamos a responder y es el trasfondo de la cuestión: ¿para qué se van? Un adelanto es que no lo hacen –o, mejor dicho, no es lo habitual que lo hagan– porque no estén a gusto en casa, sino que todo tiene que ver con sus raíces como felinos y, por supuesto, animales.

Los gatos, cuando abandonan su casa temporalmente, suelen hacerlo como mucho durante tres días. Aunque lo habitual es que su paseo no dure más de unas pocas horas porque vuelve para comer. Como explicábamos, en ningún momento la intención del animal es abandonar la casa, simplemente sienten unas necesidades que no pueden evitar y que son las siguientes:

Los gatos son curiosos por naturaleza

Y no solo lo decimos los que vivimos con un gato, sino con el famoso dicho de "la curiosidad mató al gato". Esto no es casual, evidentemente. Estos animales sienten una profundísima curiosidad por todo lo que les rodea. Un olor, un objeto que se mueve y que llama su atención e incluso lo desconocido. Aunque este último factor depende mucho de la personalidad de cada animal, ya que los más miedosos no saldrán de casa para curiosear, pero el resto sí que puede tener deseos de hacerlo solo para conocer lo que hay más allá de esa puerta de la que nunca le dejan pasar.

Buscar pareja en período de celo

Por supuesto que tu gato vive muy a gusto en tu casa. Pero cuando llega la época del celo, si no está esterilizado, va a ser muy difícil que lo contengas. En este período su sentido del olfato es tan potente que pueden oler a un gato del sexo contrario a muchísimos metros de distancia. Es por eso que es muy difícil retenerlos y sienten esa necesidad de buscar pareja.

¿Cómo saben los gatos volver a casa?

Realmente todo se debe a su gran sentido de la orientación, aunque los estudios realizados demuestran que este actúa con una alta tasa de eficacia cuando la distancia es menor a los 2 kilómetros y del 60% de éxito cuando es de 5 kilómetros. Básicamente, el gato quiere volver a casa porque allí se siente protegido, bien alimentado y unido a su familia humana, a quien considera como "gatos grandes" a los que él también siente la necesidad de proteger. Partiendo de la base de que el gato no se suele ir porque está a gusto en casa, es normal entonces que cuando acabe lo que quiera que haya ido a hacer fuera, regrese, como hemos visto.

Pero entonces, ¿por qué los gatos a veces se pierden?

Porque su instinto tampoco es infalible y hay un límite. El gato, si se va demasiado lejos, puede acabar desorientándose, y más si no está acostumbrado a salir nunca de casa. Los que más fácil encuentran el camino de vuelta son los que crecen moviéndose en un entorno seguro alrededor de su casa. Estos, en ocasiones, se pueden permitir el lujo de darse paseos más largos y saber volver, pero los que siempre están dentro del hogar lo tienen más complicado. Depende de lo lejos que se marche impulsado por el instinto de reproducción si está en celo o hasta dónde le lleve su curiosidad, si ve o huele otros gatos y los sigue, entre otros factores.

Nunca olvides que, a pesar de esta fama que tienen los gatos, debes llevarlo a tu veterinario para que le coloque el microchip y, así, sea fácil de localizar si se pierde. Lo primero que hacen en protectoras y refugios cuando se encuentran con un gato es comprobar si tiene dueño, y esta es la mejor forma de contactar contigo ya que almacena tus datos personales. También existen rastradores por GPS que se pueden colocar en su collar. Es una buena alternativa pero corres el riesgo de que se suelten el collar y pierdas las señal. Y lo más importante es, por supuesto, que quieras y cuides a tu gatito, así siempre querrá volver para estar contigo en caso de que se escape por alguno de los motivos que hemos visto.

También te puede interesar:

¿Cómo acaricio a un gato y cómo sé si no le gusta?

¿Pueden transmitir los animales el coronavirus? ¿Y cogerlo ellos?

¿Por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas?