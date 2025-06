La directora de la Organización Nacional de Trasplantes explica la clave para la donación de órganos: "Compartir ese gesto"

"Irlanda convierte a todos sus ciudadanos en donantes de órganos si no expresan lo contrario" es el titular que se ha viralizado en la última semana. Se trata de la primera fase de la 'Ley de Tejidos Humanos 2024'.

De hecho, en España somos donantes universales. Así lo recoge una ley de 1979 que indica que toda persona en nuestro país es considerada donante de órganos al morir, salvo que haya manifestado en vida su oposición. A pesar de este hecho, por respeto, los médicos preguntan a las familias de los fallecidos si están de acuerdo con la decisión.

"Esta ley de consentimiento presunto nunca se ha aplicado en España de manera estricta. De hecho, aunque Irlanda ha imitado este tipo de legislación, también admite que va a hacer una entrevista familiar para tener en consideración la visión de la familia y la visión de aquellas personas que no pudieron expresar su voluntad en vida", explica Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes.

¿podemos oponernos?

Además de manifestar en vida que no queremos ser donantes de órganos, Beatriz explica otras maneras de dejar constancia de nuestra voluntad: "La forma legalmente prevista es el registro de voluntades anticipadas, el testamento vital".

Sin embargo, en la práctica habitual, aparte de tener la obligatoriedad de consultar este registro, también se va a mantener una conversación con la familia. En esa conversación, se busca confirmar con la familia ese deseo, si es que está registrado, y, en caso de que no se haya registrado voluntad alguna, dilucidar cuál habría sido el deseo de esa persona.

Desde la Organización Nacional de Trasplantes instan a dejar constancia: "Eso va a ayudar a una familia que está en el proceso de asumir la pérdida de un ser querido a recordar esa voluntad y tratar de respetarla. Con independencia de que quede registrado ese deseo", explica Beatriz.

el carnet de donante de órganos

Los carnets de donantes de órganos no tienen validez legal, pero actúan como pruebas que definen la voluntad de las personas que desean donar. Aunque, insiste Beatriz: "Lo importante es, no solamente hacerse el carnet, sino a medida que uno reflexiona que quiere ser donante, compartir ese gesto con el entorno familiar".

una ley que no es inmediata

A raíz de esta noticia, hay muchos países que consideran que el cambio a una legislación de consentimiento presunto, va a ser la solución rápida y fácil al problema de la escasez de órganos para trasplante. Sin embargo, explica Beatriz que esto no es así: “Es un marco legislativo que puede ayudar por el mensaje que lanza a la población, pero no es la solución al problema de la escasez. España tiene esta ley desde 1979, pero las cosas no empiezan a funcionar en España hasta diez años más tarde", señala Beatriz, que considera que Irlanda deberá tomar medidas adicionales para mejorar sus tasas de donación.

ESPAÑA, LÍDER MUNDIAL EN TRASPLANTES

España lleva 33 años consecutivos situada como líder mundial en trasplantes, demostrando la gran concienciación que existe en nuestro país. La tasa de consentimiento a la donación en España es del 80%, una de las más altas de Europa. Nuestro país es líder mundial en donación de órganos, no por casualidad, sino gracias a un sistema y a una organización ejemplar. Además de contar con una sociedad que demuestra su solidaridad año a año.