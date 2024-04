La humanización en sanidad, una tarea pendiente: "No todo se ajusta a lo que has estudiado en los libros"

Este martes, en COPE, estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Lo hacemos cuatro años después del inicio de la pandemia. En un momento en el que la salud de nuestro sistema sanitario es la segunda preocupación de la ciudadanía. Pero... ¿Por qué?

Alberto Herrera te da varias claves al respecto:

-La primera está en las listas de espera. Un español tiene que esperar, de media, 101 días para ser atendido por un especialista. Pero es que si lo que necesita es una operación, tiene que esperar cuatro meses más. Estos son cifras récord en la sanidad pública. Nunca hemos esperado tanto. La sobrecarga también se da en los servicios de Urgencias y en los puntos de atención continuada.

Patricia trabaja en uno de ellos y cuenta a COPE que atienden tanto las urgencias de gente que va al centro como también en domicilios. "Cada vez tenemos más urgencias en domicilios, sobre todo de gente mayor, que demanda esas atenciones".

-Segundo. El envejecimiento de la población. Cada vez, vamos más al médico. Eso explica otro dato que llama la atención: el tiempo medio por consulta en Atención Primaria. Seis minutos por paciente. En España, se necesitan 5.000 médicos de familia y 15.000 enfermeros.

Ana Alonso es MIR de segundo año y dice que escogió la medicina de familia porque asegura que el trato es más especial y cercano. "Espero que sepamos apreciar esto precioso que tenemos, antes de que se desmorone".

-Y es que esto es un punto clave. El tercero. La humanización. Sentir que a tu consulta no llega un número, sino una persona. Angelines lo siente así desde hace seis años, el tiempo que lleva yendo a diálisis al Hospital de Burgos. Son tres días a la semana, lunes, miércoles y jueves. El camino no es sencillo. Una hora y media de ida, otra hora y media de vuelta y lo que dure la diálisis. Sale de su casa a las 10 de la mañana y llega a las siete de la tarde, pero es un trayecto más fácil si los técnicos encargados de atenderte. Y ya se han convertido en tus amigos.

Estamos hablando mucho del paciente. Pero queremos darte otro dato, un poco de contexto que ayude a explicar la situación que viven los sanitarios. Y es que en los últimos 4 años el 46% de los médicos ha sufrido ansiedad y el 37% depresión. Lidia es médico de familia en el pueblo de Angelines, en Soncillo. Asegura que "es sacrificado. Sobre todo, mi tiempo y mi familia. Cuando mi hijo era pequeño, me decía '¿Mañana es el día que tampoco estás?'".









"Hoy puedes ser tú y mañana puede ser el de al lado"

Alberto Herrera, desde el Hospital Universitario de Burgos, charla con una de las 100 mejores médicos de España según la revista Forbes. Virginia Ruiz es médico adjunto en el Servicio de Oncología Radioterápica.

En su caso, Virginia ha sacrificado mucho tiempo personal y de estar en familia. ¿Y a qué se dedica el servicio de oncología radioterápica? "Fundamentalmente, tratamos pacientes oncológicos, pero nosotros utilizamos como herramienta para tratar el cáncer la radiación. Eso es lo que nos caracteriza. Utilizamos los conocidos aceleradores lineales que tanto nos ha entregado Amancio Ortega y que han favorecido que haya un impulso de nuestra especialidad en España", cuenta la facultativa en este especial de COPE.

Hablamos de la humanización del paciente, uno de los problemas del sistema sanitario. Virginia, precisamente, inició un proyecto de humanización en 2017. Explica que se aliaron con otro proyecto, llamado 'Proyecto UCI', que ahora es la fundación para humanizar la sanidad. En su área, quisieron aunarse a ese 'carro'. Cuenta que no se centran tanto en el proceso, "sino más en la persona. Y digo paciente, cuidador y el propio profesional".

Hay un dato que hemos repetido varias veces en COPE. Un médico de familia tiene seis minutos de media para atender al paciente y "el propio facultativo tiene la capacidad de gestionarse ese tipo. Yo tengo 10-15 minutos para una segunda visita. Uno también tiene que aprender a autogestionarse ese tiempo. Porque hoy puedes ser tú y mañana puede ser el de al lado".

Por último, charlamos con Virginia sobre su blog denominado 'Un rayo de esperanza'. En él, dice que no existen enfermedades sino enfermos. ¿Por qué? Responde que "nos hemos centrado mucho en el proceso y, en realidad, deberíamos estudiar las personas que tienen esas enfermedades. No todo se ajusta a las guías y a lo que has estudiado en los libros".