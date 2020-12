El 'zasca' de Frank Cuesta a Ibai Llanos: "Creías que no te iba a responder"

Frank Cuesta ha vuelto a hacer aparición en escena para lanzar un mensaje al youtuber Ibai Llanos. Este último reúne a millones de personas cada vez que sube su contenido específico a Youtube. Llanos hacía referencia al aventurero ebn uno de sus últimos vídeos comentando las imágenes más anecdóticas de Cuesta.

Algo que ha acabado en réplica. Así le respondía: "Ibai..creías que no te iba a contestar, eh. Pues aquí está. He visto que últimamente estás comentando vídeos de lo que hacemos aquí y has tenido los c...de decir que te gustaría venir". Y continuaba: "Quedas invitado a pasar una semana conmigo en Bangkok. Eso sí, la invitación incluye estar con nosotros, ir a la selva, ver algún bicho por allí y sentir la aventura".

Eso sí, le advertía de que "el bautizo es una picadura de serpiente. Y te va a morder una, Ibai. Vamos a intentar que no tenga mucho veneno", decía. Para acabar con el vídeo, Frank Cuesta contaba que como "la oferta no es muy atractiva" le tiene preparado un surtido de Nocilla y Colacao para que se sienta en casa.

Veremos si finalmente podemos verlos en acción en Tailandia, viviendo auténticas aventuras.

Frank Cuesta reveló cómo consiguió liberar a su ex mujer de la cárcel

A mediados de noviembre, Frank Cuesta comunicó, a través de su canal de YouTube, que iba a retirarse de la televisión para dedicar su vida a los animales, sus hijos y el caso Yuyee. De la misma manera, anunciaba que su ex mujer, Yuyee Intusmith, había sido liberada de la cárcel, seis años después de que la metieran en prisión y la condenaran a 15 años.

"Lo intenté desde el principio con las instituciones españolas. No funcionó. No es tiempo de reproches, ni nada pero no funcionó y al final hemos tenido que estar ahí dando la matraca", aseguraba, dejando entrever que pidió ayuda a las instituciones españolas, pero no la recibió.

Además, aprovechó para dar las gracias a los medios de comunicación por dar voz a su denuncia. Y anunciaba que abandonaba la primera escena por un tiempo: "Voy a cerrar el teléfono durante unas semanas porque no es el momento ni el estado de ánimo perfecto para hablar".