Frank Cuesta desvela cómo ha conseguido liberar a la madre de sus hijos de la cárcel

Hace unas semanas, Frank Cuesta comunicó, a través de su canal de YouTube, que iba a retirarse de la televisión para dedicar su vida a los animales, sus hijos y el caso Yuyee. De la misma manera, este jueves, ha anunciado que su ex mujer, Yuyee Intusmith, ha sido liberada de la cárcel, seis años después de que la metieran en prisión y la condenaran a 15 años.

En 2014, cuando se publicó que encarcelaron a Yuyee por traficar con 5 miligramos de cocaína, Cuesta dio una entrevista para el Bangkok Post en la que afirmó que la sentencia de la madre de sus hijos por posesión de drogas había sido consecuencia de una conspiración policial por su activismo. Yuyee fue condenada por traficar con 5 miligramos de cocaína.

Al comunicar esta noticia, el presentador se ha mostrado muy emocionado, ya que "han sido 2345 días" de lucha. Por este motivo, Cuesta ha agradecido a sus seguidores y a los medios de comunicación todo el apoyo que les han dado durante estos años. Asimismo, ha querido pedir calma estas semanas, ya que "desconectará el teléfono" para poner su hogar en orden y disfrutar del reencuentro familiar.

"Yuyee ha quedado libre hoy y está durmiendo con sus hijos. Es un vídeo raro porque sabía hace días que tenía que salir pero no quería confirmar nada hasta que el juez lo confirmase. Hoy nos lo han confirmado por la mañana y ha salido libre, así que ya está con sus hijos, que es lo más importante, y estará con mi hijo mayor por Navidades", ha comenzado diciendo Cuesta.

"Solo puedo decir gracias a todos los que habéis estado ahí con todo vuestro apoyo. Es impresionante que tenía cuatro cajas enteras de cartas que le habéis enviado. Es espectacular porque se las han dado todas ahora al salir. Gracias a todos los que le habéis escrito, le habéis mandado mensaje de apoyo, también con el hashtag de #FreeYuyee, que fue idea de Santi, al que yo quería mucho y que conocéis todos por 'Frank de la Jungla' y que falleció en un accidente hace años", ha comentado.

"Lo intenté con las instituciones españolas"

Acto seguido, el comunicador ha explicado cómo han conseguido la libertad de Yuyee: "La vida sigue y hay que tirar para adelante. Lo hemos conseguido a base de ser muy pesados, los abogados han hecho su trabajo, pero nosotros hemos estado ahí cada día, sin perder la esperanza, ni las ganas de que se haga justicia. Pero el triunfo es para ella y para nuestros hijos".

"Lo intenté desde el principio con las instituciones españolas. No funcionó. No es tiempo de reproches, ni nada pero no funcionó y al final hemos tenido que estar ahí dando la matraca", ha asegurado, dejando claro que pidió ayuda a las instituciones españolas, pero no la recibió.

"También quiero agradecer a los medios que hayáis estado apoyando de alguna manera y deciros que no voy a hablar públicamente de momento. Voy a cerrar el teléfono durante unas semanas porque no es el momento ni el estado de ánimo perfecto para hablar. Ahora la euforia no es el momento para hablar", ha reconocido.