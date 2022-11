El videojuego que puede matarte: este dispositivo acaba con tu vida si mueres en el mundo virtual

Quizá lo hayas visto en el cine o en la televisión, pero hasta ahora, nunca en la realidad. Seguro que has jugado a algún videojuego en el que el personaje que manejabas, era atacado y perdías una vida. Pues ahora, ya hay un proyecto para que esta consecuencia la sufra también el jugador. Es decir, que no solo muera el personaje del videojuego, sino también la persona que lo controla con el mando. Aunque parezca una locura, el creador de las gafas de realidad virtual, Palmer Luckey, ha creado unas gafas que acabará con la vida de los jugadores que mueran en el mundo virtual.

La idea le llegó porque es fan de una serie de manga, ‘Sword Art Online’. En esa historia, los jugadores de un videojuego son engañados y se introduce en un juego de realidad virtual en el que no pueden escapar sin completar el juego. Y si mueren en el mundo virtual, también pierden la vida en el real.

“Vincular la vida real a la vida de tu avatar virtual siempre me ha fascinado”, declara Luckey en su blog. En ese portal ha presentado este peligroso dispositivo. “Fuerza a la gente a repensar cómo interactuar con el mundo virtual y los jugadores dentro de él”, explica el inventor.

"This might be a game, but it is not something you play."



