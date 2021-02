El vídeo viral que planta cara a los políticos: "España necesita un capitán, pero no está entre vosotros"

El título del vídeo ya es chocante: 'Hola 2021' cuando ya hemos consumido dos meses del año. La segunda clave es su protagonista, la joven segoviana Tatiana Ballesteros que sin rubor se pone delante de la cámara y recorre un camino, físico e intelectual por lo que todos, todos, hemos vivido en 2020 desde que el 14 de marzo de 2020 nos confinaran en casa después de insistir los responsanbles sanitarios que en nuestro país, tendríamos "dos o tres casos de coronavirus" (Fernando Simón dixit).

'Hola 2021' se ha convertido en viral al ir saltando de perfil en perfil en las redes sociales y haber sido reenviado una y otra vez por WhatsApp. La ausencia de ideología en sus mensajes, cualquier español, de cualquier forma de pensar y sentir se puede identificar con el contenido, ha provocado a todo tipo de suceptibilidades, sobre todo a la izquierda que "sospecha" que detrás de esta joven criminóloga y escritora está la derecha.

Lo mejor es que juzguen ustedes:

“España necesita un capitán, pero no está entre vosotros”

Después de repasar lo que hemos hecho a lo largo de 2020 desde que se decretó el estado de alarma como quedarnos en casa, como ponernos mascarillas "con el valor añadido que eso supone" (en referencia al precio de las mismas), después de que los sanitarios se dejaran la vida atendiendo a los enfermos cubiertos con bolsas de plástico, (...) y, de no parar de pedirnos cosas un día tras otro, Tatiana Ballesteros, la protagonista del vídeo se pregunta: "Y ahora ¿nos pedís que votemos?, ¿a quién?, ¿a cuál? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis de una cosa: somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos".

Y ante tantas cosas que nos piden los políticos, la joven novelista se atreve a hacer esta petición a quienes rigen el destino de España: "RESPETO, DIGNIDAD Y HONOR".

Por cierto, que 'Hola 2021' es la continuación de 'Adiós 2020'

¿Quién es Tatiana Ballesteros?

Es una joven segoviana de 29 años, diplomada en Criminología por la Universidad de Salamanca. Cuenta también con un máster de Psicología clínica, psicoterapia y psicopatologíac y experta en grafología o en intervención con mujeres víctimas de violencia de género.

Como escritora destaca su primera novela, 'La noche de autos', inspirado en un programa de radio en el que participaba. Su producción literaria continúa con un segundo libro 'Matar a una puta sale gratis' y 'La locura de lo eterno', su primera novela.

Es coordinadora de los Galardones La Alcazaba, premios de gran importancia en el panorama artístico que cuentan con XV ediciones.