Las contradicciones de Simón ponen su figura en entredicho: de las mascarillas a la Semana Santa

El director del CCAES del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha sido una de las caras visibles desde que llegó la pandemia de coronavirus a España. Desde que su papel se volvió fundamental, nos ha dejado pronósticos de lo más variopintos. La gran mayoría, como han demostrado posteriormente las cifras y los números, no demasiado acertados.

España parece haber afrontado con relativo éxito la tercera ola de la pandemia de coronavirus, o al menos eso dan a entender todos los indicadores, pero el director del CCAES no para de dejar titulares de lo más polémicos. En la rueda de prensa del pasado jueves, sin ir más lejos, Fernando Simón, se refirió al riesgo de contagio de covid-19 en las manifestaciones del 8M e hizo una comparación de lo más comentada: "No soy experto, pero no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa de dos mil kilos que en una manifestación de 500 personas que se puede esparcir la gente y mantener las distancias", aseveró.

Unas declaraciones que se han producido tan solo unas semanas después de que Fernando Simón admitiera en rueda de prensa que no sabía con exactitud cuándo era. "En cuanto a los viajes... es que no sé cuando es Semana Santa, con lo cuál, no sé qué margen tenemos". Unas palabras que también despertaron cierta polémica en las redes sociales que llevó a muchos preguntarse cómo el experto no tenía conocimiento de las fechas de la misma.

EFE/MariscalMariscal

Las contradicciones de Fernando Simón

Fernando Simón ha hecho diversas declaraciones y muchas de ellas no solo han sido polémicas, sino también contradictorias. Si bien es cierto que hace unas semanas pareció haber acertado en uno de sus pronósticos referidos al pico máximo de la tercera ola, Simón no ha estado exento de declaraciones que han puesto en duda su papel al frente de la pandemia.

Destacamos, en primer lugar, su primera intervención, en la que aseguró que "España no va a tener, como mucho, más allá algún caso diagnosticado (de coronavirus)". Hoy nuestro país ha acumulado un total de 3.188.553 casos y 69.142 fallecidos, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Tampoco podemos olvidar cuando aseguró que no tenía sentido que "los ciudadanos usen mascarilla". No mucho tiempo después su uso se hizo obligatorio. Lo hizo incluso días antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez impusiera un segundo estado de alarma en España, cuando se apresuró a decir que "España está, a priori, estabilizándose".

Sus grandes polémicas

Fuera de las contradicciones, también es necesario hablar de las polémicas que ha protagonizado el director del CCAES, como el caso de unas declaraciones suyas sobre los profesionales sanitarios en las que aseguraba que "el mejor comportamiento de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral". Unas palabras que no gustaron a los colegios profesionales, que pidieron su dimisión.

El pasado mes de septiembre, Fernando Simón también estuvo en boca de todos después de haberse marchado de vacaciones en plena pandemia. Durante ese período se marchó a Mallorca a grabar un episodio del programa que presenta Jesús Calleja. A su vuelta fue preguntado por las mismas: "Mis vacaciones son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar, el programa ya lo verán".

También a principios de noviembre, durante una entrevista online con los escaladores Iker y Eneko Pou, Simón protagonizó un momento que también fue muy comentado. "No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", preguntó uno de ellos. Fernando Simón respondió diciendo que "no les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El Consejo General de Enfermería denunció sus "comentarios sexistas y denigrantes", lo cual llevó a Fernando Simón a disculparse en rueda de prensa. "Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente y di una respuesta incorrecta. Pido disculpas a personas o colectivos que les pudiera molestar las palabras".

La imagen del Simón dentro del Gobierno

Después de algunas declaraciones, el Gobierno quiso salir en defensa del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Una de las primeras fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aseguró que Simón es "una persona absolutamente dedicada entregada". También lo hizo el exministro de Sanidad, Salvador Illa, que quiso salir en defensa del director del CCAES tras las críticas y peticiones de cese, alegando que es "un servidor público y ejemplar" y aseguró que tenía "todo mi apoyo como ministro de Sanidad". Recordemos que Salvador Illa dejó precisamente esta cartera a finales del mes de enero para ponerse al frente del PSC en Cataluña.

EFE/Juanjo MartínJuanjo Martín

El Gobierno apenas ha admitido que las palabras de Fernando Simón pueden llegar a quedar fuera de lugar en muchos casos, es decir, apenas ha habido autocrítica por parte del Ejecutivo. Algo de lo que ya se ha encargado la oposición. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado en varias ocasiones los "chistes" del experto del CCAES y no ha dudado en exigir su cese "por su incompetencia, politización y falsedades". También lo ha hecho la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha calificado muchas de sus declaraciones como "irresponsables".

Incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se valió de la figura de Simón para defender la ampliación del toque de queda en la comunidad la flexibilización de los horarios de la hostelería: "Yo creo que también Fernando Simón, aunque no hay que fiarse de lo que diga Fernando Simón, porque ya sabemos que suele fallar más que acertar; pero Fernando Simón ya ha dejado más o menos claro que los números son decrecientes".