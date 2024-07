VÍDEO: Torres confía en que el PP apoye la reforma de la Ley de Extranjería: Votar 'no' sería "incongruente"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confía en que el Partido Popular (PP) vote a favor este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida obligatoria de menores migrantes no acompañados por todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios, el ministro ha explicado que mañana se va a someter a consideración la proposición de ley que registraron el Gobierno de España y el de Canarias, un texto que "no admite ninguna adición" y en el que "no se puede poner ni una coma". "Por tanto, si el PP no vota a favor estaría yendo contra el Gobierno de Canarias, del que forma parte, lo que sería absolutamente incongruente", remarcó.

Ángel Víctor Torres indicó que si el PP quiere añadir enmiendas y hacer propuestas "no cabe que vayan en el texto de mañana, ni las del PP ni las de ningún grupo", pero sí en el trámite parlamentario. Y añadió que si realmente quieren mejorar el texto, "lo normal, lo lógico y lo coherente sería votar a favor de que esta proposición de ley empiece su recorrido".

Torres señaló que este fin de semana ha trasladado por escrito al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que están abiertos a aceptar algunas de sus propuestas, excepto que sea un proyecto de ley -"porque eso supone casi un año de trámite"-, que no se desplacen a otras comunidades los menores cuya edad se desconoce o la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, pues habrá dos en este ejercicio.

Así pues, el ministro tendió la mano al PP para que mañana apoye la toma en consideración, al igual que al resto de los grupos. "Si esto mañana no se aprueba, los responsables del fracaso serán los que voten no", afirmó Torres, quien aseguró que esto es "una solución inédita e histórica que hace que la solidaridad sea entre todas las comunidades de España y alivie la presión que están sufriendo Canarias, Ceuta y Melilla".

