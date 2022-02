La vida sigue igual: los vecinos de la España vaciada, ajenos al ruido político

El 13 de febrero de 2022, el Partido Popular se alzó con la victoria en las elecciones autonómicas en Castilla y León, aunque su resultado le hace depender de Vox para formar Gobierno. "No hemos marcado líneas rojas pero sí de principios: el autonomismo útil, defensa territorial, la defensa de la igualdad. Vamos a continuar trabajando con otras formaciones para ser capaces de elaborar un acuerdo de legislatura con las distintas fuerzas políticas que permitan el pacto parlamentario, de un gobierno fuerte y en solitario", indicó Mañueco tras la reunión que mantuvo con García-Gallardo una vez acabada la cita electoral.

Este fue el principal titular que dejaron esas elecciones. No obstante, también destacó la irrupción de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León. La candidatura soriana obtuvo casi el 43% de los votos en su provincia y el 50,34% en la capital, Valladolid. El partido de la España Vaciada, pese a ese buen resultado, quedaba fuera en Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca.





Con cierta perspectiva que otorga el paso del tiempo, (ya hace más de 10 días desde las elecciones regionales), hemos querido descubrir cómo se encuentra la denominada España vaciada. Así, ponemos rostro, nombre y apellidos a vecinos de municipios de Castilla y León, conociendo de primera mano el día a día y la situación que atraviesan en su rutina. ¿Se sienten escuchados? ¿Cuáles son las principales carencias que tienen? ¿Qué les ata a su municipio, pueblo, pese a las limitaciones que tienen de comunicación, atención sanitaria...? ¿Ha cambiado algo tras las elecciones?

Margarita Jiménez es alcaldesa de San Lorenzo de Tormes en Ávila. Lleva al frente del consistorio 12 años, aunque su lugar de residencia es Madrid. Responde a las peticiones de la ciudadanía entre idas y venidas a la localidad. Este municipio cuenta con unos 37 habitantes censados.

"Vemos mal todo el lío político... la media de edad es de 50 años. Niños no tenemos. Desde hace 4 o 5 años, han llegado muchos emigrantes que teletrabajan pero que se nos quejan de la cobertura", asegura.

Esta es una de las preocupaciones que tienen los habitantes de San Lorenzo de Tormes, aunque tienen más dificultades. "A mis vecinos lo que más les preocupa es el transporte. De toda la vida, hemos tenido un autobús y ahora pasa por el municipio y no para. Es incomprensible. Además, la asistencia médica tampoco es favorable y les limita. El internet tampoco nos llega como debería... eso me lo demandan mucho".

Aquellos habitantes que pese a las limitaciones, deciden quedarse, lo hacen porque "tienen una situación económica buena, les gusta el mundo rural y son felices allí".

Esta alcaldesa observa el futuro "con ilusión. Quiero verlo bien, haciendo todo lo posible para que las limitaciones no se convierten en un inconveniente y miren hacia delante. No me dejo vencer".

"LOS POLÍTICOS DEBERÍAN CREAR UN PLAN DE ESTADO"

Antonio Fernández regenta el único restaurante que hay en este municipio. Se lo alquila el Ayuntamiento, que siempre le ha apoyado para seguir trabajando en ese establecimiento. Desde el primer minuto. Su historia con San Lorenzo es muy larga, pero nos la ha resumido así: "Nací en Madrid y, en un día, decidí dejar el trabajo aunque ya lo tenía pensado. Estaba cansado de la capital y me vine por aquí por Gredos. Me marcho yo solo y no me arrepiento en absoluto. Vivir aquí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

¿Qué opina él y los vecinos que acuden a su restaurante sobre la 'España Vaciada'? "Lo dan por perdido. Ellos saben que es casi imposible. Hablamos de dinero, rentabilidad... muchas cosas. Si quieren que esta España se repueble deberían crear un plan de Estado, si no...es tontería. Es volver siempre a lo mismo. La verdad es que... ¿quién quiere trabajar en el campo? Ya viene de hace muchos años este problema, está enquistado y es de difícil solución". Además, añadía que "al final tiras la toalla y el pueblo está cansado. Nuestra vida sigue igual. Lo que queremos es que todos los políticos remen en una misma dirección pero qué va, hay muchos intereses. Es complicado.

Antonio incidía también en la dificultad que tienen en el pueblo para conectarse y llamar por teléfono. Una problemática que ya nos trasladaba la alcaldesa de este municipio. "La gente tiene que estar comunicada en todos los sitios. Aquí hay zonas que no hay cobertura".

El hospital más cercano lo tienen en Ávila, a 100 kilómetros. "La gente mayor quiere que el hospital esté cerca y sentirse un poco protegidos".

Todo tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Para Antonio, en San Lorenzo de Tormes se vive con más libertad y no tienen prisas. "No estás en la rueda en la que te levantas para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio... esto es menos agresivo que la ciudad. El campo nos ayuda. Los paseos y la tranquilidad. Pero bueno, hay gente a la que no le gusta".

"ES MUY COMPLEJO LO DE LA ESPAÑA VACIADA"

Y de Ávila... viajamos hasta Burgos. Desde hace siete años, Javier Maisterra es dueño de una casa rural en un Fuenteodra. Por suerte, funciona bien, Javier tiene la casa alquilada prácticamente todos los días del año, y la zona es bastante desconocida aunque va ganando fama poco a poco. Sin embargo, conoció el pueblo hace 25 años. "Buscaba una casa en la montaña y el mismo día que la vi dije: sí, quiero".

Además, aseguraba que "el 75% del electorado aquí está por encima de los 60 años. Los vecinos estaban un poco descolocados pero había cierta expectativa en las elecciones regionales. La densidad de la población en toda la comarca es bajísima y todos los demás se dedican, sobre todo, a la agricultura o a la ganadería. Viven en condiciones muy precarias y subsisten. Hay una parte muy importante de población jubilada".





Javier está empadronado allí, pasa 3-4 días a la semana (el resto de días, los pasa en Palencia), regenta su casa rural y también es ingeniero. Combina ambos trabajos. Para él, "hay muchos problemas. Es muy complejo lo de la España Vaciada. Alguien se tiene que hacer cargo de los mayores. No tenemos cobertura ni internet. La gente normalmente coge el coche para ir a comprar y el panadero pasa cada cierto tiempo".

Asistencia sanitaria limitada, mala cobertura, problemas para poder comprar... las desventajas en la 'España Vaciada' suelen ser comunes. Así nos lo ha trasladado Javier, Antonio y Margarita. Los tres sufren esas barreras de diferentes formas. Sin embargo, pese a todo, optan por permanecer en estos municipios por el arraigo, por la rutina pero también por el cariño que le tienen al lugar en el que viven.