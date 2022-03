Vicky Martín Berrocal y su impresionante vestido en la fiesta de su cumpleaños

MADRID, 12 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal ha celebrado sus 49 años derrochando elegancia. No hay evento público o cita en la que la diseñadora de moda no luzca un vestido de su firma y que no le siente como un guante. Una fiesta pasada por agua, pero que llevó a cabo en Madrid, rodeada de amigos, rostros conocidos y de su familia, a pesar de la ausencia de su hija Alba Díaz.

La presentadora de televisión eligió para esta ocasión un vestidazo rosa de su firma, con escote corazón y hombreras, manga larga y entallado, lo que hacía que su figura física se estilizase al máximo. Potenciando sus facciones, Vicky optó por un maquillaje muy sencillo y como peinado, una trenza larga.

Ella misma ha confesado por sus redes sociales estos últimos meses la pérdida de peso que ha tenido debido a su fuerza y perseverancia... y lo cierto es que está guapísima. A sus 49 años podemos decir que Vicky Martín Berrocal es uno de los rostros conocidos de nuestro país que mejor sabe potenciar su cuerpo y su figura, consiguiendo siempre un look sencillo, pero de lo más elegantes.

Un vestido 'midaxi' ya que, a pesar de ser largo terminaba a la altura de los tobillos dejando al descubierto esos zapatos que horas antes mostraba en su perfil de Instagram, del mismo tono y de la firma Jimmy Choo. Sin duda, el toque final lo tuvieron esos pendientes plateados largos de pedreria que lució, alargando y dando luz a su rostro.