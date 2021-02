¿Viajar? Los españoles no piensan en las vacaciones por la pandemia

Los retrasos y el ritmo de vacunación no hacen nada realista, por ahora, poder viajar en Semana Santa ni tan siquiera en verano. Puede que la vacuna fuese la gran esperanza, pero hasta que a partir de marzo se retome con suficientes suministros, tendremos que esperar.

En plena pandemia, viajar es una de las cosas que más se echa de menos. Para Marta, viajar formaba parte de su estilo de vida. Y es que no ve la hora de poder coger el coche o el avión y recorrer ciudades, pueblos y enclaves naturales. Con la inmunización de la población con la vacuna anti COVID, tiene la esperanza de poder hacer un viaje en pareja de cara a Semana Santa o verano. “Seguramente nos quedemos en alguna ciudad de la costa española porque todavía nos da miedo salir al extranjero y así ayudamos también al turismo nacional”, cuenta. Y es que para siete de cada diez personas, un viaje da mayor felicidad que cualquier objeto material.

Andrea es de Sevilla y no necesita coger un avión e irse muy lejos. Dice que lo que más le apetece es poder ir al Rocío con sus amigas y familia. "Con eso ya sería feliz, no necesito más. No negaré que me da miedo el momento de viajar, pero ahora con la vacuna empiezo a ver la luz”, explica.

Aunque la ilusión no hay que perderla, la realidad es que a causa de la pandemia hay 65 millones de turistas menos en nuestro país y más de 700.000 empleos afectados. El negocio de Ana María es uno de ellos. Es la dueña de la Ana María Viajes. "No nos planteamos ni si quiera qué podemos hacer, ni de que manera reactivar esto puesto que tenemos obstaculos a cada paso que demos” Lo que están atravesando dice, es “muy duro, una tortura para el sector”. Un sector que lleva más de 10 meses sin poder facturar “ni un euro” y que ha sido el más perjudicado, con una caída del 80% en facturación.

Con una voz que denota una gran tristeza y frustración, Ana María cuenta cómo ni siquiera la gente va a preguntar por posibles vacaciones en Semana Santa y verano, cuando esos tipos de viajes son algo que siempre se ha reservado con muchos meses de antelación. “Reservar es algo que ni se menciona. La gente no está pensando en viajar de verdad”, dice. Su deseo es claro: “ojalá que de aquí al verano pudiéramos hacer una campaña y que esto se pudiera reactivar el negocio, pero la realidad es que va a ser muy complicado”.

Patricia es vasca y, como la mayoría, tiene ganas de viajar y salir de su residencia. Pero mira también su bolsillo y explica que no quiere perder dinero porque la situación cambia constantemente. "A ver quién se arriesga..." dice.

En este sentido, José Luis, director del hotel Tryp Mérida Medea, argumenta cómo la esperanza de la vacuna y las ganas de salir están haciendo que las reservas se activen de forma muy pausada. "La gente quiere viajar sí, pero con garantías”, cuenta. Cree que “la gente se está animando porque las cadenas hoteleras están ofreciendo unas tarifas flexibles para que en caso de que no se pueda ir por las restricciones, se pueda cancelar sin gastos”.

La previsión para este año que arranca es poco optimista, pues el 85% de la demanda está bloqueada hoy por las restricciones a la movilidad en las diferentes comunidades y hay una caída de las ventas prevista para el conjunto de este primer trimestre del 80%. Mientras, seguiremos soñando con el momento de poder viajar y recorrer esa ciudad en la que no dejamos de pensar.