El Vhio lidera un proyecto internacional para mejorar el diseño de los ensayos clínicos

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio) ha anunciado este lunes que lidera un proyecto internacional de cuatro años para mejorar el diseño de los ensayos clínicos e incorporar herramientas digitales y métodos estadísticos que permitan "una mayor eficiencia en el desarrollo y la aprobación de nuevos fármacos".

El Vhio ha informado este lunes en un comunicado de que dicho proyecto, llamado CCE-DART, recibirá fondos del Programa de Investigación e Innovación H2020 de la Comisión Europea (CE) y lo integran siete centros oncológicos europeos que forman el consorcio Cancer Core Europe (CCE).

Además del Vhio, participan el Karolinska Institutet de Estocolmo, la Masters and Scholars of the University of Cambridge, el German Cancer Research Center de Heidelberg, el Netherlands Cancer Institute de Amsterdam, la Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori de Milán y el Institut Gustave Roussy de París.

Para poder evaluar la respuesta de los pacientes a los tratamientos --otro de los objetivos del proyecto-- se incorporarán biomarcadores moleculares y de imagen que "darán una información más cualitativa" de cómo influyen los fármacos que se están probando en un ensayo clínico en tiempo real.

Esto permitirá "identificar mejor qué fármaco es más apropiado para cada paciente en cada momento del tratamiento y reducir el número de pacientes expuestos a dosis ineficaces o potencialmente tóxicas".

CANALES DIGITALES

Además, los pacientes dispondrán de canales digitales para informar en todo momento de posibles efectos adversos o cambios sobre su estado de salud, que será de "gran valor" para analizar la eficacia del tratamiento y determinar qué pacientes se pueden beneficiar mejor de él, entre otros.

Desde un punto de vista de la gestión de los ensayos clínicos, el proyecto también contempla desarrollar plataformas digitales que permitan "analizar y compartir una gran cantidad de datos complejos" generados durante todo el proceso de la enfermedad de los pacientes.

Los avances que se vayan produciendo en este proyecto se irán implementando de forma paralela en la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer (UITM)-Fundación la Caixa.