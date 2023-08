La venta de libros para niños y adolescentes crece en España: ¿a qué se debe este aumento?

En 2022, la venta de libros infantiles y juveniles aumentó en casi nueve puntos. Siendo la materia editorial que más creció y generando 469 millones de euros. Los datos son muy importantes, pero aún es más significativo que niños como José, un pequeño de 11 años, lean y le guste leer.

"Me gusta porque me entretengo y siento las historias en mi cabeza. Aporta bastante. Me ayuda mucho", explica. Este aumento se explica desde la buena labor de los colegios, las familias, las bibliotecas y las escuelas. Están cumpliendo perfectamente sus funciones, acercando la lectura a nuestros niños y jóvenes.

Los españoles, por regla general, aprobamos en lectura

El hábito de lectura en España ha sido objeto de preocupación y debate durante muchos años, ya que los índices de lectura en el país han sido tradicionalmente bajos en comparación con otros países europeos. Sin embargo, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, el 64,8% de la población española lee libros por ocio en su tiempo libre.





El porcentaje de lectores habituales ha aumentado en cinco puntos y medio en los últimos diez años y no ha sido algo puntual causado únicamente por el confinamiento, sino que incluso ahora que podemos volver a las librerías sin mascarilla, el índice de lectores se consolida.

Según cuenta nuestra compañera Ana Palacios, desde el año 2000 la tendencia de lectura en nuestro país ha sido ascendente. Antonio María Ávila es director Ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España y señala que lo más importante de todo es que el lector de 5 o 6 horas semanales, es decir, el lector más asentado, no ha dejado nunca de crecer.

En España los niños comienzan a coger libros de lectura cuando inician su escolarización, es decir, entre los 6 o 7 años.