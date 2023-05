Perfil del lector español: Niña de 14 años que vive en una gran ciudad

Nos gusta leer. A los españoles nos gusta abrir la tapa de un libro y dejarnos llevar por las historias escritas en las páginas. Casi el 65 por ciento de la población lee libros por ocio en su tiempo libro.

Y el perfil del lector que más lee en España es el de una adolescente de 14 años, que vive en una gran ciudad y que en su gran mayoría es una mujer.

Los españoles aprobamos en lectura

El hábito de lectura en España ha sido objeto de preocupación y debate durante muchos años, ya que los índices de lectura en el país han sido tradicionalmente bajos en comparación con otros países europeos. Sin embargo, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, el 64’8% de la población española lee libros por ocio en su tiempo libre. El porcentaje de lectores habituales ha aumentado en cinco puntos y medio en los últimos diez años y no ha sido algo puntual causado únicamente por el confinamiento, sino que incluso ahora que podemos volver a las librerías sin mascarilla, el índice de lectores se consolida.

Desde el año 2000 la tendencia de lectura en nuestro país ha sido ascendente. Antonio María Ávila es director Ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España y señala que lo más importante de todo es que el lector de 5 o 6 horas semanales, es decir, el lector más asentado, no ha dejado nunca de crecer: “los más lectores son los niños y niñas de 14 años. La gente en las grandes ciudades tipo Barcelona o Madrid leen más que en los pueblos. En el caso de las mujeres leen hasta 10 puntos más que los hombres. Y si nos centramos en comunidades, todas aprueban en lectura, aunque alguna está un poco más por debajo como es Andalucía o Extremadura”.

En España los niños comienzan a coger libros de lectura cuando inician su escolarización, es decir, entre los 6 o 7 años. Es llamativo que, si bien a los 14 años es la franja en la que más se lee, a los 15 esa tendencia decae a favor de otras actividades. Una caída que, según el Observatorio de la Lectura y el Libro, no quiere decir que dejen la lectura, sino que no le dedican tanto tiempo. Luego, si esos jóvenes hacen estudios universitarios, es bastante probable que recuperen el hábito de la lectura.

La gente donde lee mejor es en su casa, pero también el transporte público cuando los trayectos son largos son propicios para la lectura en las grandes ciudades, a pesar de la dura competencia del móvil que gana cada vez más terreno.

Género literario favorito de los españoles

La novela histórica es el género favorito de los españoles, de al menos el 80 por ciento de los que son lectores. Además, según Ávila, dentro de la novela, y al margen de las históricas: “es llamativo que los hombres suelen preferir las policíacas o de ciencia ficción, mientras que las mujeres se decantan por la novela romántica”.

En un segundo lugar tenemos el ensayo, pero muy por detrás de la novela porque lo lee un 15 por ciento. El ensayo es un género que crece cuando hay una situación difícil: “hemos pasado por una crisis económica, una crisis sanitaria, ahora hay una situación bélica en Europa, la gente quiere entender y saber. Y es cuando cobran sentido estas obras de divulgación”, explica Ávila.

Otros géneros que son leídos en España son la poesía en un 10-11 por ciento y casi irrelevante en estos momentos es el teatro.

Mención aparte merecen el cómic, que según este experto, es como los clásicos: “nunca pasa de moda”. El cómic siempre ha estado ahí y estará, aunque ahora los gustos se decanten por el manga y no tanto por títulos como Tintín o Asterix y Obelix. Lo bueno del cómic es que permite que mucha gente en la adolescencia se mantenga fiel a la lectura.

¿Qué tiempo le dedicamos a la lectura?

En 59% de los encuestados en barómetro de lectura, dejaría de usar redes sociales para, a cambio, poder pasar más tiempo leyendo. Además, destaca también que un 22% asegura que dejaría de ir de fiesta para dedicarle más tiempo a la lectura.

La lectura es un placer y no tiene por qué estar reñido con otras actividades. La lectura y las redes sociales son complementarias cuando se sabe usar ambas cosas. Todo tiene su momento.

De media deberíamos leer unos 40 o 50 libros al año, sin embargo, lo cierto es que día de hoy y a pesar de que estamos muy bien situados a nivel Europa, no llegamos a los 15 libros, son datos del Observatorio de la Lectura y el Libro. La lectura es fundamental porque amplía nuestro conocimiento, te traslada a otros mundos, te ayuda a solucionar problemas.

La lectura en papel es a la que dedicamos más tiempo, es una lectura más pausada, más tranquila, más íntima: no somos solo nosotros, los españoles, los que preferimos el papel, todos los países, incluido Estados Unidos, son amantes del libro de papel”. Ávila asegura que en un 85 por ciento elegimos el libro físico frente al electrónico.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de lecturas, por ejemplo las enciclopedias, están digitalizadas y es imbatible frente al papel, porque constantemente se está actualizando y hay que cambiar la base de datos.

La tecnología y los libros

Primera hora de la mañana, subimos al metro o al autobús y la imagen es siempre la misma, personas sentadas o de pie, mirando fijamente el móvil. Allí donde antes, lo normal era sacar un libro para amenizar el viaje, ahora la tendencia y lo normal es dedicarnos a mirar las redes sociales.

Y no solamente en el transporte, el libro en la mesilla de noche también ha ido desapareciendo, frente al móvil y su cargador. Muchos no podemos evitar echar un último vistazo antes de cerrar los ojos.

Sin embargo, no todo tiene que ser negativo. Las redes sociales pueden ser un buen lugar para unos jóvenes, a otros se recomienden libros, es un fenómeno al que se ha denominado “bookinfluensers”. Según un estudio de UNIR en España hay ya más de 4.000 jóvenes que forman parte de esta iniciativa. Son figuras en las redes sociales, amantes de los libros, que crean contenidos para fomentar la lectura, desde reseñas, hasta críticas.

El auge de los libros

Exceptuando la crisis del 2008, que para el mundo editorial llegó con 3 años de retraso en 2011 por los recortes de las administraciones en las bibliotecas públicas, es un sector que no deja de crecer. Desde 2015 no ha dejado de crecer, tanto que el año pasado lo hizo un 5,5 por ciento y las previsiones hablan de otro 5 por ciento para el año que viene. Ávila asegura que: “aunque es un mercado que no da para grandes alegrías y no hay una gran rentabilidad, es estable y no hay quiebras masivas. La editoriales aguantan siempre a flote”.

A todo esto hay que sumar el agua de los libros de segunda mano. De acuerdo con los datos analizados por Milanuncios, la app con más experiencia en el mercado de segunda mano, entre enero y marzo de 2023, se han publicado un 30 por ciento más de anuncios de libros de segunda mano en comparación con el mismo período de 2022. A la vez, para este mismo periodo la demanda de libros de segunda mano se ha incrementado un 6 por ciento.