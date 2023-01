La felicidad compartida siempre es mejor, pero hay que llevar cierto control cuando se vive con más gente. Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación de la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos.

Los cumpleaños se pueden ir de las manos y más cuando se hacen en una casa. Hay quien es muy respetuoso, pero, claro, que esas invitaciones, hay quienes las llevan al extremo, y deciden prolongar las fiestas hasta altas horas de la madrugada. Que si gritos, que si bailes, y que si música a todo volumen... Prácticas que nos resultarían fantásticas si no se realizasen en comunidades de vecinos donde muchos otros son capaces de oír lo que pasa en las paredes de al lado.

Es imposible imaginarnos la vida sin internet. Para muchos supondría quedarse desconectado de sus amigos, al menos de manera instantánea. Para otros, como los influencers, sería terminar con su trabajo. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día en pleno siglo XXI. Es asombrosa la rapidez con la que un contenido llega a miles de personas y se convierte en viral, especialmente los líos entre vecinos. Lo extraño es encontrar a alguien en nuestro entorno que no se entere de estas historias como la que ha marcado las últimas horas.

"Cumplo una sola vez al año"

"Queridos vecinos del edificio. Quería comunicarles por este medio que este sábado estaré festejando mi cumpleaños número 36. Sí, 36 como el mismísimo Messi. No puedo estar más contento de arrancar un nuevo natalicio habiendo sido campeones del mundo. Por eso quería anticipadamente disculparme por cualquier sonido o bullicio que provenga del sum aunque haré todo lo posible para que eso no suceda. Ténganme un poco de paciencia, cumplo una sola vez al año y en mi ya extensa vida vi por primera vez un campeonato del mundo y estoy de verdadero ánimo de festejo. Lo intentaré, pero no es tan fácil coordinar a los amigos para que sean poco ruidosos", explica el vecino.





"Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Ya van casi 10 años viviendo en el mismo departamento, mi balcón está pegado al sum. Todos los días que se usan, escucho los sonidos provenientes de esa zona del predio, pero considero que es un área de esparcimiento y de disfrute. Y el disfrute no siempre es silencioso. Así que en todo este tiempo jamás sentí la necesidad de quejarme de nada relacionado a esto porque celebro la felicidad ajena. Espero lo sientan de la misma manera, desde ya si alguno quiere bajar a tomar una copita, está más que invitado. Messi es la temática de la juntada por si alguno desea cumplir la consigna. Saludos atentos de Gonzalo del segundo D", finaliza la nota.