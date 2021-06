Vall d'Hebron demuestra que un fármaco reduce recaídas en cáncer de mama

El Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha participado en un estudio que demuestra que el fármaco Olaparib, ya usado en cáncer de mama con metástasis y con una determinada alteración genética, también sirve para reducir el riesgo de recaída en fases precoces de la misma enfermedad.

En el tratamiento del cáncer cada vez tienen más protagonismo las terapias dirigidas, enfocadas a una característica molecular específica del tumor que es clave para su invasión o división continua.

Olaparib es uno de esos fármacos que, hasta el presente, se usa en cáncer de mama para casos de metástasis en pacientes con una alteración genética en BRCA1 o BRCA2.

Pero los datos del estudio Olympia, en el que ha participado el VHIO y que ha publicado "The New England Journal of Medicine", avalan ahora la ampliación del uso de este fármaco en fases más precoces de la enfermedad.

En concreto, el estudio probó el medicamento en 1.836 pacientes portadoras de una mutación germinal en BRCA1 o BRCA2 con un cáncer de mama precoz y HER2 negativo, repartidas en dos grupos: a uno se le administró el fármaco y al otro placebo.

Los investigadores observaron que aplicando Olaparib después del tratamiento convencional de quimioterapia, cirugía y radioterapia se logra una reducción superior al 40 % de la recaída de este tipo de cáncer de mama, que puede llegar a ser agresivo.