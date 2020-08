Vacunarse contra la gripe estacional mitiga los efectos del coronavirus

Si vacunarse contra la gripe es importante, este año más aún. ¿Por qué? Porque según los profesionales sanitarios, se prevé que este otoño y este invierno haya más cuadros respiratorios además del coronavirus: los asociados a la gripe estacional. La vacuna frente a esta gripe común ayuda a mitigar otros cuadros respiratorios y sus complicaciones, además de los que puede provocar el covid-19. Lo ha explicado a COPE Rosa Arroyo, Vicesecretaria de la Organización Médica Colegial: "Si nos vacunamos, los cuadros o no existen o son muchísimo menores en sintomatología y en complicaciones. Esto es una mejora, yo prefiero no tener la gripe, no transmitirla, y aunque en principio podría pasarla en casa en ocasiones puedo tener un cuadro que requiera tener que ir a urgencias y ahí tengo mucho más riesgo".

Algo que por lógico que parezca, no deja de ser importante: el hecho de vacunarse evita que contraigas la enfermedad y limita las posibles visitas que tengas que hacer a los centros hospitalarios, que se ha demostrado que pueden ser un gran foco de contagio del covid.

También, de alguna manera ayudamos a que no se saturen las urgencias de estos centros y que los síntomas de la gripe no se confundan con los del coronavirus. Aquí es clave la teleasistencia o las consultas teleméticas que sustituyan a las presenciales.

Además de todo esto, el octavo informe publicado por la Organización Médica Colegial (OMC) insta a que la campaña se amplíe y se adelante. Normalmente esta campaña suele empezar en el mes de octubre, pero este año, por el escenario de pandemia que estamos atravesando conviene que se ponga en marcha antes. No son las únicas recomendaciones, también aconsejan focalizar la campaña en los grupos de riesgo, tal y como afirma Rosa a COPE: "Pacientes pluripatológicos, pacientes mayores de 65 años, embarazadas... Todos los que tienen los mismos factores de riesgos pero aumentados para la gripe estacional".

Otro grupo en el que hay que hacer hincapié es el de los profesionales sanitarios: "Nosotros a veces podemos convertirnos en vectores, en trasmisores de la enfermedad porque atendemos a mucha gente, por eso es funamental que los médicos lo hagamos siempre, pero ahora con más razón. Así evitaremos tener cuadros en un número importante".

Hasta que dispongamos de una vacuna para vencer al coronavirus es importante que lleves a rajatabla las medidas que conocemos todos hasta ahora: Llevar mascarilla, una buena higiene de manos, y mantener los metros de distancia.