Uno de cada cuatro niños españoles no tienen pediatría en su centro de salud

El 25 por ciento de los niños en España no son atendidos por un pediatra cuando acuden a su ambulatorio más cercano. Faltan especialistas infantiles y, en Comunidades como Baleares, Castilla-La Mancha o Madrid, las carencias son especialmente notables. Lo denuncian las principales asociaciones de pediatras que hoy han acudido al Ministerio de Sanidad para entregar más de 219.000 firmas para pedir que se oferten más plazas y se incentive las de difícil cobertura.

Además de ser pocos, en demasiados centros de salud no se cubren jubilaciones, ni bajas ni vacaciones lo que hace que hace que los que se quedan vean multiplicarse el trabajo hasta la extenuación. Necesitan disponer de al menos 10 minutos para atender a sus pacientes de hasta 14 años lo que, según subraya Guillermo Martín Caballo al frente de los pediatras madrileños, es muchas veces una misión imposible. "Con esta sobrecarga asistencial lo que ocurre es que cada vez puedes atender peor a cada niño porque si tienes que ver a 60 niños y tocas a 5 minutos cada uno ó a tres minutos pues no lo puedes ver cómo si le atendieras durante 10 que es el mínimo exigible y que no tenemos en ningún centro”, explica Caballo que alerta de que en la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años se van a jubilar el 40 por ciento de los profesionales.

En toda España calculan que se jubilarán en los próximos año 1 de cada 4 pediatras de atención primaria y las plazas a razón de 10 nuevos MIR por año son, según denuncian, insuficientes para asegurar el reemplazo generacional. Así y según Concepción Sánchez Pina, al frente de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria “la primaria es poco atractiva para los profesionales en general y al haber pocos profesionales en este campo no se cubren jubilaciones, no se ponen sustituciones cuando un pediatra falta y los pediatras están muy sobrecargados". Hacen falta aseguran más plazas, reforzar los incentivos especialmente en las plazas más difíciles de cubrir y también dar a conocer mejor una profesión que muchos solo aprecian probando.

A su juicio “los hospitales acaparan demasiado a los médicos residentes” que “deberían venir a primaria más de los dos a tres meses que vienen, a un mínimo de seis meses un año". Todo porque según explica "para amar la primaria y la pediatría general deben de salir de los hospitales. Y es que cuando prueban en primaria les encanta", asegura la doctora Sánchez Pina. Han escrito una carta a la nueva ministra de Sanidad Maria Luisa Carcedo para hacerle ver que “los pediatras en los centros de salud están en grave peligro de extinción”.

Entre los firmantes, Fernando García-Sala, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, considera que por “falta de previsión” se puede estropear lo mucho construido y recuerda que cada vez menos jóvenes se incorporan a la profesión de forma que 7 de cada 10 pediatras tienen más de 45 años. Son los médicos de familia los que muchas veces les suplen “y lo hacen bien” asegura García-Sala pero “pensamos que todos los niños deberían poder ser atendidos por su pediatra”.

Eva Suárez está al frente de los pediatras de Valencia y según explica allí han ideado unos turnos que funcionan de forma que "cada pediatra trabaja 4 mañanas y una tarde ". Aún así calcula que “actualmente faltan 200 pediatras y con las jubilaciones por venir, el déficit se va a agravar”. Su récord de atención a pacientes han sido 70 al día y según ella misma recuerda se acerca la temporada de gripe. Aún así su trabajo le gusta y no lo dudó cuando tuvo que pedir su plaza. Ejerce en su pueblo de Castellón y asegura que “es muy interesante, tanto o más que trabajar en un hospital” y por eso pide a otros profesionales que no descarten optar por la pediatría.

Las plazas rurales son las más difíciles de cubrir según explica Cecilia Gómez que coordina a los pediatras de Extremadura. Lo mejor de su trabajo asegura “el abrazo de los niños y saber que les puedes ayudar y que eres su referente, que aunque vayan a muchos otros especialistas, tú eres el que coordina todo y les hace un seguimiento año tras año”. Los padres consultados por COPE valoran en su mayoría la labor de los pediatras de sus hijos. En función de donde viven los tiempos para obtener una cita son más o menos largos y algunos se quejan de una excesiva rotación de profesionales.