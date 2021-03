La Unión Europea trabaja para prohibir la exportación de vacunas al Reino Unido

Bruselas repite desde hace semanas que a finales de verano estará vacunada el 70 por ciento de la población adulta europea. Se trata de un objetivo ambicioso visto el inicio de la campaña de vacunación pero que se ha convertido en la única posibilidad de devolver a la Unión Europea la credibilidad perdida por los problemas generados ante la escasez de vacunas.

Cualquier posibilidad vale para conseguir este objetivo, por eso la Comisión Europea ha endurecido su capacidad de bloquear la exportación de vacunas a otros países. Hasta ahora la Unión Europea solo podía paralizar la exportación de aquellas multinacionales que no estaban cumpliendo con los contratos firmados. Era, sin duda alguna, una clara alusión a la compañía AstraZeneca a la que se acusaba de enviar dosis a terceros países mientras que no cumplía con el contrato en Europa. De todas formas, este proyecto podría afectar también a otras vacunas como la Pfizer o Moderna.

PARALIZAR LA EXPORTACIÓN DE VACUNAS A UK

La nueva normativa va un poco más allá. Se podrán paralizar las exportaciones a aquellos países que no está haciendo lo mismo, es decir que no están vendiendo vacunas a Europa. Es una medida que apunta directamente al Reino Unido que ha recibido más de 10 millones de vacunas procedentes de plantas Europeas mientras que no ha exportado ni un vial a la Unión Europea.

El Reino Unido alardea desde hace meses de la capacidad de vacunación que está teniendo en el país. De todas formas, en Bruselas saben que gran parte del éxito se debe a que ha recibido millones de dosis procedentes de Europa y no ha exportado ni un vial al continente.

Se calcula que la Unión Europea ha permitido la exportación de unos 40 millones de vacunas. Como decimos, gran parte han ido dirigidas al Reino Unido pero también a otros 30 países.

Por lo tanto a partir de ahora si no hay reciprocidad, aunque la farmaceutica esté cumpliendo con el contrato no podrá exportar vacunas a aquellos países que no hacen lo mismo con Europa. Una decisión que se adopta en definitiva porque en la Unión Europea han recibido algo más del 10 por ciento de la población una dosis de la vacuna y solo el 4,5 por ciento las dos dosis.