Una niña responde a una profesora en plena clase y su respuesta se hace viral: "¿Qué crees...?"

El ingenio de los niños de no tiene límite. Es bien sabido que los más pequeños de la casa tienen curiosidad por todo lo que les rodea y es por ello que no tienen ningún tipo de filtro a la hora de preguntar sus padres, abuelos o hermanos. También es cierto que esta falta de filtro queda también reflejada en los ejercicios o los exámenes que hacen en los colegios.

Una serie de genialidades que suelen ser compartidas en redes sociales y, como no podían ser de otra forma, se hacen rápidamente virales. Esto es lo que ha ocurrido a una profesora recientemente, que probablemente no esperaba esta respuesta de una de sus alumnas de diez años.

"¿Qué crees que puedes aportar a la clase?". Esa era la pregunta que la profesora le había hecho a sus alumnos de quinto de primaria. No obstante, esta pequeña en cuestión, respondió de la forma más directa (y también divertida) posible. "Amabilidad y glamour", contestó.





Una respuesta que quiso compartir la profesora de la pequeña en su cuenta de Twitter. "Porque diva se nace, no se hace", escribió ella sobre la fotografía de la respuesta de la niña. Hasta ahora, el mensaje ha acumulado ya 770 'retuits' y más de 9.900 likes.





Las respuestas al mensaje, como no podían ser de otra forma, aplaudían la actitud de la pequeña y, muchos de ellos, han asegurado que se trata de una respuesta que ellos también habrían dado. "Yo también te habría podido responder esto tranquilamente", escribió una usuaria de la red social del pajarito azul.





"Tú si que sabes", "me parece top" o "me encanta mucho" son solo algunas de otras respuestas que ha recibido el tuit de esta profesora de primaria.

La viral respuesta de un niño a un simple ejercicio realizado en clase

Hace unos años también se hizo especialmente popular el dibujo de un niño a un ejercicio planteado en clase. "¿Cuántos perros salen de la caja?”, pregunta el profesor o profesora en el enunciado.

En el dibujo planteado se pueden ver a cuatro perros de distinto color fuera de la caja. Y la respuesta del alumno no puede ser más lógica: “No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no”.