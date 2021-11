Una de las parejas más famosas de 'First Dates' hace un importante anuncio fuera del programa

La pareja formada por Cristian y Cristina se conoció en el primer año de emisión del programa de ´First Dates´ y acaba de cumplir cinco años de matrimonio. Estos dos protagonistas vivieron la primera boda del espacio televisivo y tal y como ha recogido la web del programa de Cuatro, el matrimonio no puede ir mejor y tienen ya un hijo llamado Romeo y celebra ahora su quinto aniversario de boda, noticia de la que han querido informar dada la importancia que para ellos reviste.

La historia de amor entre Cristian y Cristina enamoró a todos los fans del show y eso que no empezaron del todo bien, ya que a Cristina no le gustaban los hombres con barba, pero nada más empezar a hablar con él, se quitó el prejuicio de la barba, como bien comenta ella en NIUS. En cambio, con Cristian, acertaron de pleno: “Yo pedí una chica alta, delgada, rubia. Cuando la vi entrar me volví loco, la verdad”, apunta al recordar el momento.

Desde ´First Dates´ señalan que “fue un momento irrepetible que nos demostró que la magia del amor está en cada una de nuestras mesas . Igual de inolvidable fue la celebración de esa preciosa boda y para los novios su deseado viaje de luna de miel en México”.

Cinco años después, la pareja está de celebración, ya que en aquel 12 de noviembre de 2016 en Málaga, sellaron su amor con una boda por todo lo alto, e incluso con invitados del propio programa. En 2017, la pareja volvió al programa para celebrar el aniversario del show y cenaron por tercera vez en el famoso restaurante que tanto les ha dado. Durante esa cena, ambos recordaron cómo fue esa primera cita que tuvieron, qué planes tenían y cómo se veían en un futuro. Cinco años después, todo sigue viento en popa para esta gran pareja.

Antes de ir a televisión, Crstian y Cristina ya habían tenido otras citas a ciegas en sus vidas reales, con otras personas, pero fue en el programa de Carlos Sobera donde encontraron a su media naranja. Aunque al principio no todo habría empezado con buen pie. Actualmente, viven en Murcia, a donde se mudaron después de la pandemia del coronavirus para empezar una nueva vida: “Tenemos también familia y amigos aquí, estamos muy tranquilos. Acabamos de comprar una casita, estamos de reforma con mucha ilusión”, contaban.

Una participante de 'First Dates' sorprende al desvelar su parentesco con Antonio Banderas: "Es un encanto"

'First Dates'ha recibido una visita muy especial y que dejó muy sorprendidos a todos los presentes, tanto a Carlos Sobera como a Lidia Torrent y el resto del equipo. Yolanda Banderas asistió al programa de Cuatro para encontrar el amor. No obstante, su apellido no pasó desapercibido por Torrent, quien no dudó en preguntarla al respecto: "¿Eres familia de Antonio Banderas?".

Sin embargo, la respuesta de Yolanda sorprendió todavía más a los espectadores. "Sí, somos primos, su abuelo y mi abuelo eran hermanos", explicaba. "En España somos pocos de la familia Banderas y tenemos unos rasgos muy peculiares: los ojos rasgados muy vivos, los labios carnosos...", aclaraba como prueba de que su parentesco era real. "De hecho, un hermano mío se llama igual que él, Antonio Banderas, y nacieron el mismo día", revelaba.

Ante esto, Torrent fue teniendo más curiosidad al respecto y le preguntó por cómo es su relación actual con el actor de Hollywood. "Soy muy dicharachera con él. Hace tiempo que no tenemos contacto, pero es un cielo, es un encanto. Le admiro muchísimo, me he visto todas sus películas. Yo me enamoré de mi primo cuando le conocí por primera vez con 15 añitos, cuando estrenaba la obra de teatro 'Bajarse al moro' y le vimos en primera persona mis hermanos y yo", contaba la madrileña.

Asimismo, a pesar de tener un primo que es famoso en todo el mundo por su trayectoria profesional, asegura que su familia también tiene muy buenas palabras para ella. "Todos coinciden en que soy la mujer que todo hombre desearía tener porque soy cariñosa, atenta, honesta...", aseguraba.





La cita de Yolanda Banderas

Aunque estaba muy emocionada por participar en el programa de Cuatro y tenía esperanza en encontrar una nueva ilusión, quiso abandonar el restaurante nada más ver quien sería su cita aquella noche. "Yoli, sal corriendo", se dijo a sí misma la cocinera al ver a David, quien era su cita y quien le pareció decepcionar.

"Soy una aficionada a los deportes al aire libre, a la naturaleza, me encanta la montaña", contaba Yolanda a su cita para concerse un poco mejor. "Ya sé yo por qué nos han puesto juntos, a mí me encanta subir a la montaña, me considero montañero", señalaba el ingeniero, recalcando que tenían cosas en común.

Sin embargo, en la decisión final, las cosas en común que habían descubierto que tenían no sirvieron para darse una segunda oportunidad. Esto se debe a que Yolanda no estaba muy convencida y decidió no tener otra cita. "Físicamente no es mi prototipo", decía ella. En cambio, David sí mostró interés por volver a verla, pero se quedó con las ganas.