Una joven queda asombrada por lo que encuentra dentro de su coche tras varias semanas sin usarlo

La protagonista de esta historia no esperaba encontrar dentro de su automóvil lo que encontró, después de varias semanas sin usarlo. La anécdota se ha hecho viral en redes sociales, donde sus seguidores no han dudado tampoco en mostrar su sorpresa por lo que había dentro del vehículo .

El no uso de las cosas durante un largo tiempo puede provocar sorpresas como estas. Incluso, la sorpresa puede ser aun si las dejamos en zonas respecto a las que tenemos poco conocimiento. Esto es lo que la ha pasado a una joven después de dejar su vehículo aparcado durante tres semanas. La sorpresa ha sido un poco desagradable.

"No puedo creer que esto haya ocurrido", comenzaba diciendo en su cuenta de TikTok Jess Davis, una australiana de 32 años que ha impresionado a todos sus seguidores.

La protagonista de esta historia ha explicado que llevaba tres semanas sin usar su coche y cuando quiso volver a utilizarlo se lo encontró repleto de moho . "No utilicé mi vehículo en tres semanas. Y cuando hoy lo revisamos, mira lo que hemos encontrado, esto está muy complicado".

Sorpresa dentro de su automóvil

Impresionada, entre risas, reconoció que su marido ya se lo esperaba porque incluso le advirtió: "Prepárate para ver esto". La chica siguió grabando con su teléfono móvil y se podía apreciar perfectamente una capa de moho que cubría toda la superficie del interior del coche. Nada consiguió escapar del moho: el volante, la palanca de cambios...En su totalidad, la imagen del coche era bastante desagradable.

"Parece como si yo estuviera creando un jardín o una selva tropical dentro de mi coche. No sé qué hacer con esto ahora mismo", explicaba la Jess con una risa nerviosa y con muchas dudas respecto a qué hacer para recuperar el estado normal del vehículo.

Al final, fue su marido el encargado de limpiar todo el moho que había dentro del vehículo, pero no pudo evitar tener que llamar a un equipo de profesionales para dejarlo impoluto: "Se puso una mascarilla y limpió lo suficiente del moho para que luego un equipo de profesionales concluyera con la tarea".

De cara al futuro, Jess no quiere que en las redes sociales le recuerden como la chica del moho: "No quiero que me recuerden para toda la vida como la chica del moho".